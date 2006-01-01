Новости » «Дачная амнистия» вновь продлена

Под занавес уходящего года российские законодатели вновь на 5 лет продлили «дачную амнистию». До 1 марта 2026 года в упрощенном порядке можно будет оформить не только дачные домики на садовых участках, но и индивидуальные жилые дома на участках для ИЖС и для ведения личного подсобного хозяйства, если земля расположена в границах населенного пункта.

«Амнистировать» можно будет при наличии права на земельный участок на основании технического плана и декларации, составленной владельцем объекта недвижимости. Помощь в оформлении технических документов окажет кадастровый инженер, который произведет необходимые замеры. Размер госпошлины за регистрацию недвижимости в рамках «дачной амнистии» составляет 350 рублей.

Необходимо понимать, что даже при «амнистии» никто не отменял действие Градостроительного кодекса. Жилые и садовые дома должны соответствовать предельным параметрам строительства. Количество надземных этажей – не более трех, высота – не более 20 метров.

По словам руководителя Управления Росреестра по Чувашии Екатерины Карпеевой, в республике с 2006 года – момента действия «амнистии» - зарегистрировано более 9 тысяч объектов. Последние несколько лет «амнистия» касалась исключительно садоводов. Теперь перечень расширен. Кроме дачников в ближайшие пять лет воспользоваться законодательной инициативой смогут собственники домов, построенных на землях, выделенных под индивидуальное жилищное строительство и для ведения личного подсобного хозяйства. «Начиная с августа 2018 года, мы не регистрировали жилые дома, расположенные на таких земельных участках, если строительство не было согласовано с муниципалитетом в уведомительном порядке», - поясняет Екатерина Владимировна.

В Росреестре полагают, что такое послабление послужит мотивацией для граждан к возобновлению строительства жилых домов и позволит без лишних сложностей и волокиты оформить свои права на строящуюся недвижимость.