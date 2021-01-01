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Новости » В хозяйствах республики продолжается работа по подработке семян до базисных кондиций

10:37 25 января 2021 г.

Аграрии Чувашии готовятся к весенне-полевым работам. В хозяйствах республики продолжается работа по подработке семян яровых культур до базисных кондиций.

По данным филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Чувашской Республике на 22 января года в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах семена яровых зерновых и зернобобовых культур засыпаны в объеме 47,4 тыс. тонн или 98% от потребности.

Проверены семена в объеме 44,2 тыс. тонн, доля кондиционных семян, при этом, составляет 76% или 33,4 тыс. тонн (в 2020 г. – 66% или 30 тыс. тонн).

На подработке и очистке семян яровых зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах республики работает 139 звеньев.

 

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

Первоисточник: Министерство сельского хозяйства Чувашской Республики

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