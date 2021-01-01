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Новости » В Чувашии проходит профилактическое мероприятие "Снегоход"

14:18 22 января 2021 г.

C 22 января по 22 февраля 2021 года Гостехнадзор Чувашии на территории республики совместно с Минприроды Чувашии и ГКЧС Чувашии  проводит профилактическое мероприятие «Снегоход».

В этот период для контроля за выполнением установленных требований к техническому состоянию, безопасности движения, техники безопасности, охране окружающей среды при эксплуатации внедорожных автотранспортных средств, относящихся к категории «А», а также правил регистрации и допуска к управлению ими на территории региона будут проходить рейды с участием сотрудников ГИБДД МВД по Чувашской Республике.

Рейды проводятся в местах интенсивного использования внедорожных мототранспортных средств, в том числе массового скопления снегоходов (пункты проката спортивных, горноспортивных парков, домов отдыха, туристических баз, санаториев, профилакториев). В ходе профмероприятия проверяются техническое состояние, соблюдение требований безопасности движения, техники безопасности и охраны окружающей среды в ходе эксплуатации внедорожных мототранспортных средств.

 

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

Первоисточник: Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Чувашской Республики

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