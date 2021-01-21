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Новости » В Алатыре и Канаше создадут кризисные отделения для женщин, оказавшихся в сложной жизненной ситуации

13:11 22 января 2021 г.

 

 

В Алатыре и Канаше создадут кризисные отделения для женщин, оказавшихся в сложной жизненной ситуации

В организациях социального обслуживания в Алатыре и Канаше появятся отделения для оказания помощи женщинам, находящимся в трудной жизненной ситуации. «Помощь будет предоставляться прежде всего женщинам, подвергшимся психофизическому насилию, имеющим конфликтные отношения в семье, одиноким матерям с детьми, несовершеннолетним родителям, беременным, в том числе несовершеннолетним, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Услуги в случае необходимости будут предоставляться с обеспечением проживания»,- раскрыла главное предназначение создаваемых отделений министр труда и социальной защиты Чувашии Алена Елизарова.

В рамках заседания с подведомственными организациями министр труда поручила центрам социального обслуживания Алатыря и Канаша разработать дорожную карту по созданию кризисных отделений в этих городах. Ориентировочно отделения для оказания помощи женщинам  заработают  к декабрю текущего года.  В столице республики такое кризисное отделение уже существует при городском комплексном центре социального обслуживания населения Минтруда Чувашии. Опыт работы кризисного отделения в Чебоксарах показал необходимость и востребованность помощи женщинам, оказавшимся в непростых обстоятельствах. Ежегодно отделение оказывает услуги более 1000 женщинам, в том числе в среднем 20 женщинам с обеспечением проживания. За помощью также обращаются и жительницы отдаленных районов республики. Исходя из этого, Минтруду Чувашии руководителем региона Олегом Николаевым было поручено организовать работу по созданию кризисных отделений в других городах республики по «кустовому» принципу.

Главная задача отделений – предоставление социальных услуг и иной помощи женщинам, оказавшимся в трудных жизненных ситуациях. В жизни существуют разные случаи, когда женщинам требуется срочная поддержка и помощь. К сожалению, домашнее население имеет место быть в нашем обществе. В частности, проживание в центре спасает женщин на время бракоразводного процесса от преследования и давления супругов. Также в центр могут обратиться матери взрослых детей, которые страдают от их асоциального поведения.



 

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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