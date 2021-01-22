Федеральным законом от 22 декабря 2020 г. 431-ФЗ внесены изменения в Федеральный закон «О ветеранах», согласно которому лица, проживавшие на территории города Севастополя в период с 30 октября 1941 г. по 4 июля 1942 г. («Жители осажденного Севастополя») отнесены к ветеранам Великой Отечественной войны.

Лица, награжденные знаком «Житель осажденного Севастополя», имеют право на федеральные меры социальной поддержки. Для предоставления мер социальной поддержки лиц, награжденных знаком «Житель осажденного Севастополя», необходимо иметь удостоверение ветерана Великой Отечественной войны, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 5 октября 1999 г. № 1122 «Об удостоверениях ветерана Великой Отечественной войны».

Удостоверение и нагрудный знак выдаются Управлением социального обслуживания Департамента труда и социальной защиты населения города Севастополя на основании соответствующих документов, указанных в постановлении Правительства Севастополя от 27 апреля 2017 г. № 341-ПП (заявление установленного образца, копия паспорта или документа, удостоверяющего личность; фотография размером 3 x 4 см; копии документов, подтверждающих факт проживания в городе Севастополе в период его обороны с 30 октября 1941 г. по 4 июля 1942 г. – архивные справки, домовые книги, трудовые книжки родителей, свидетельство о рождении или паспорт, где указана регистрация в полицейском участке в период оккупации, справки об эвакуации из г. Севастополя в этот период, справки об окончании подземной школы в период с 30 октября 1941 г. по 4 июля 1942 г., удостоверения к памятному знаку «Житель осажденного Севастополя 1941 - 1942 годов» и «Юный защитник Севастополя 1941 - 1942 годов», выданные Севастопольской секцией Советского комитета ветеранов войны в 80-е - 90-е гг.; удостоверение к медали «За оборону Севастополя», свидетельство о рождении и паспорт с указанием места рождения в городе Севастополе в период его обороны с 30 октября 1941 г. по 4 июля 1942 г., справки соответствующих служб, протоколы решений уполномоченных органов, комиссий, в том числе органов власти города Севастополя, которые ранее давали право на получение льгот гражданам категории «Житель осажденного Севастополя», выданные в соответствии с законодательством, действовавшим до 21 февраля 2014 года).

Отделы социальной защиты населения КУ «Центр предоставления мер социальной поддержки» Минтруда Чувашии окажут содействие в подготовке необходимых документов для последующего направления в Управление социального обслуживания Департамента труда и социальной защиты населения города Севастополя.