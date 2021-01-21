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Новости » Юные журналисты Чувашии победили в первом конкурсе президентских грантов 2021 года, «Чувашинформ»

12:57 22 января 2021 г.

 

Юные журналисты Чувашии победили в первом конкурсе президентских грантов 2021 года, «Чувашинформ»

Проект воспитанников киностудии «Куча мала!» — новое шоу «Зарядим Strim» в формате теледебатов на актуальные для подростков темы. Шоу будет выходить в социальных сетях и в эфире Национального телевидения Чувашии. По словам основателя киностудии Марии Шоклевой, киностудия «Куча мала!» на средства фонда закупят современное телевизионное оборудование: камеры, монтажные компьютеры и комплекс для организации прямых эфиров.

После обучения у опытных журналистов, операторов и режиссеров старшеклассники смогут самостоятельно проводить прямые эфиры, работать в кадре и за кадром.

«Работы предстоит много. Ведь прямой эфир — это высший пилотаж, работа без права на ошибку, — говорит Мария Шоклева.

В киностудии уже объявлен сбор команды старшеклассников, которым интересно окунуться в «техническое закулисье» телепроизводства.

Занятия по подготовке проекта «Зарядим Strim» бесплатные. Проект удостоен гранта в размере 2,6 миллиона рублей.

Всего в числе победителей первого конкурса президентских грантов 2021 года 14 проектов НКО Чувашии.

 

Фото: из открытых источников



Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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