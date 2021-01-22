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Новости » День студента в городе Чебоксары отметят преимущественно в онлайн-формате

12:52 22 января 2021 г.

 

День студента в городе Чебоксары отметят преимущественно в онлайн-формате

25 января после сдачи всех зачётов и экзаменов студенты всей страны отмечают свой праздник. Московский район г. Чебоксары является самым молодёжным, поскольку на его территории располагаются 11 вузов и ссузов, в которых обучается свыше 30 тысяч студентов.

В канун празднования Дня студента учреждения культуры, образования и спорта готовят тематическую программу. Из-за сложившейся эпидемиологической обстановки большинство мероприятий пройдет в онлайн-формате.

К примеру, Дворец культуры «Салют» объявил о начале акции «Мои студенческие годы». В ней могут принять участие зарегистрированные пользователи популярных социальных сетей. Затем сделать фотографию сегодняшнего дня и найти фотографию своих студенческих лет. Из двух фотоснимков выполнить фотоколлаж и опубликовать работу на своей страничке с хештегами #СалютСтудент #МоиСтуденческиеГоды. Организаторы акции предлагают вспомнить вместе насыщенное студенчество.

Подобное онлайн-мероприятие готовят и в Чувашском государственном институте культуры и искусств. В социальных сетях «Вконтакте» и Instagram следует выложить публикацию с яркой фотографией о студенческой жизни и отметить хештегом #ЯстудентЧГИКИ2021. Самые активные участники флэшмоба #ЯстудентЧГИКИ2021 получат памятные призы.

В преддверии Дня студента обучающиеся Чебоксарского техникума строительства и городского хозяйства под руководством преподавателей Елены Юдиной и Дианы Тимофеевой посетили выставку художника Республики Татарстан «Наша Республика». Экспозиция открылась в рамках одноименного художественного проекта, посвященного 100-летию образования Татарской АССР. Ребята познакомились с самобытным искусством татарского народа.

В День студента, 25 января, пройдет заседание Молодёжного правительства при администрации Московского района г. Чебоксары. Ребята обсудят совместную работу на 2021 год. Безусловно, основными мероприятиями станут темы, касающиеся Года науки и технологий в России и Года, посвященного трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Затем планируется встреча на открытом спортивном объекте.  

Также 25 января, как сообщает Минспорт Чувашии, наша республика впервые присоединится к фестивалю «Спортивная студенческая ночь». Мероприятие, организованное Министерством спорта России и Ассоциацией спортивных студенческих клубов страны, пройдет в формате массового катания на коньках. Местом проведения фестиваля в Чувашии станет столичный стадион «Олимпийский». Здесь в 16:30 соберутся студенты вузов и ссузов республики, чтобы дать старт мероприятию. В программе планируются показательные выступления и мастер-классы воспитанников региональных федераций хоккея и фигурного катания.

 



 Администрация Московского района г. Чебоксары

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