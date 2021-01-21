21 января в министерстве сельского хозяйства прошел прямой эфир на тему: «Улучшение жилищных условий: меры господдержки». На обсуждении присутствовали компетентные представители органов исполнительной власти и банковской сферы: заместитель министра сельского хозяйства Чувашской Республики Инна Волкова, первый заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики Владимир Максимов, начальник управления по работе с партнерами и ипотечного кредитования Чувашского отделения ПАО Сбербанк Юлия Чапрак, заместитель директора Чувашского регионального филиала Россельхозбанка Светлана Павлова. Все спикеры активно отвечали на интересующие жителей республики вопросы.

«С 2020 года появились абсолютно новые мероприятия по созданию комфортных условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения. Это программа льготной сельской ипотеки, которая предусматривает предоставление кредитов гражданам на строительство (приобретение) жилья в сельской местности по льготной ставке 3% годовых. Данная программа активно поддержана жителями Чувашии. В 2020 году в республике 755 семей получили кредит на общую сумму свыше 1,1 млрд рублей», – поделилась Инна Вячеславовна.

По статистике Россельхозбанка, 50% кредитов, оформленных по программе сельской ипотеки, выданы молодым людям в возрасте до 35 лет, а это значит, что молодежь все активнее делает свой выбор в пользу жизни на селе.

За 2020 год всего Сбербанк выдал жителям Чувашии 11 685 ипотечных кредитов на сумму 18 млрд 391 млн руб. Из них по программам господдержки (ГП2020 и «Ипотека для семей с детьми») 5 055 штук на сумму 9 млрд 155 млн, из которых по программе «Господдержка 2020» 3887 штук на сумму 6 млрд 870 млн руб.

Первый заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики Владимир Максимов ответил на вопросы, касающиеся также переселения граждан из аварийного жилья. В 2020 году завершен 1 этап (2019–2020 гг.) программы переселения граждан из жилищного фонда, признанного в аварийным до 1 января 2017 года. Переселено 246 граждан из 87 жилых помещений общей площадью 3,8 тыс. кв. метров, в том числе в 2020 году – 94 гражданина из 32 жилых помещений общей площадью 1,4 тыс. кв. метров.

Обсуждение в прямом эфире получилось оживленным. Были даны разъяснения на комментарии, которые каждый мог оставить в трансляции. В конце прямой линии представители банков поощрили самых активных пользователей ценными призами за конструктивные и содержательные вопросы.