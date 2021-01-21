Перспективы совместной работы обсудила и.о. министра цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики Кристина Майнина с представителями Ассоциации по содействию развитию информационных технологий «ИТ-кластер Чувашской Республики» 20 января.

Площадкой для дискуссии стал лекторий столичного детского технопарка «Кванториум». Место для встречи было выбрано неслучайно. На днях образовательный центр отметит 4-летие со дня своего открытия. За успехами воспитанников технопарка пристально следят руководители ведущих ИТ-компаний Чувашии, ведь именно здесь начинается путь будущих исследователей, инженеров, изобретателей и программистов.

Руководитель «Кванториума» Мария Гришина ознакомила министра с мастерскими и лабораториями, в которых дети осваивают перспективные инженерные направления, в том числе современные лазерные технологии, нейротехнологии, беспилотную авиацию, программирование, 3D-моделирование и другие. В чебоксарском технопарке обучение ведется по шести направлениям: аэроквантум, робоквантум, IT-квантум, наноквантум, энерджиквантум, биоквантум.

Разговор о том, как из увлеченных и перспективных ребят вырастить высокопрофессиональных специалистов для чувашских предприятий, продолжился за круглым столом с руководителями ведущих предприятий ИТ-отрасли республики. Руководитель Мининформполитики Чувашии Кристина Майнина отметила важность создания условий для дальнейшего трудоустройства талантливых молодых людей. «Технологичные компании из Чувашии пользуются авторитетом не только в России. Многие разработки достаточно успешно внедрены и в зарубежных странах. Хотелось бы с вашей помощью выработать региональную цифровую стратегию, чтобы создать условия для трудоустройства», – отметила Кристина Андреевна.

Представители ИТ-кластера обсудили с Кристиной Майниной вопрос дефицита квалифицированных кадров и рассказали о своих инициативах по решению данной проблемы. Председатель правления ассоциации «ИТ-кластер Чувашской Республики» Владимир Лидерман акцентировал внимание на необходимости развития в республике образовательного маркетинга: «Если мы хотим, чтобы наши дети остались в Чувашии, и, соответственно, пополнили актив ИТ-компаний, мы должны заниматься образовательным маркетингом и вопросом ранней профориентации. Как показывают встречи со школьниками, дети не знают, что в республике есть прекрасные фирмы с хорошими условиями, которые платят своим сотрудникам рыночную зарплату».

Представитель компании «Кейсистемс» Сергей Сергеев предложил разработать профиль потребностей обучающихся, чтобы определить условия, которые бы позволили довести перспективного школьника до уровня профессионала. «Чтобы родители и дети с высоким потенциалом могли рассматривать для себя возможность остаться жить и работать в Чувашии, необходимо работать со школьниками, абитуриентами и студентами», – подчеркнул руководитель профильного предприятия.

Ключевой темой встречи также стало обсуждение создания центра компетенций в сфере информационных технологий. Организация структуры предусмотрена в рамках Комплексной программы социально-экономического развития Чувашской Республики. Руководитель Мининформполитики Чувашии продемонстрировала собравшимся проект целевой модели развития региона на основе разработки офиса цифровой трансформации. Она пригласила каждого из присутствующих войти в состав центра компетенций цифрового развития региона. «Каждый из вас в курсе цифровых трендов в различных отраслях. Вы можете подсказать, какие технологические новинки могут дать быстрый толчок для развития субъекта. Созданная структура станет площадкой для консультационной помощи органам власти Чувашской Республики», – отметила Кристина Майнина.