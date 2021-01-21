Жителям республики больше не придётся совершать пересадки. Улететь в Краснодар, Минводы и Новый Уренгой можно будет прямо из чебоксарского аэропорта.
Рейсы запустят по программе субсидированных перевозок. Софинансирование будет осуществлять бюджет Чувашии в размере от 25% до 61% в зависимости от направления.
Продажи билетов будут открыты в ближайшее время, сообщает Чебоксарский аэропорт.
Предварительное расписание
Среда:
▫️ прилет из Нового Уренгоя в Чебоксары в 11:20,
▪️ вылет в Минеральные Воды в 12:20,
▫️ прилет из Минеральных Вод в 17:20,
▪️ вылет в Краснодар в 18:20.
Четверг:
▫️ прилет из Краснодара в 8:40,
▪️ вылет в Новый Уренгой в 9:40.
Все рейсы будут выполняться на лайнере «Сухой Суперджет 100». Одновременно на борту могут находиться 103 пассажира.
Ранее стало известно, что «Победа» запустит в феврале-марте нерегулярный третий рейс между Чебоксарами и Москвой.