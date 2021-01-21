Жителям республики больше не придётся совершать пересадки. Улететь в Краснодар, Минводы и Новый Уренгой можно будет прямо из чебоксарского аэропорта.

Рейсы запустят по программе субсидированных перевозок. Софинансирование будет осуществлять бюджет Чувашии в размере от 25% до 61% в зависимости от направления.

Продажи билетов будут открыты в ближайшее время, сообщает Чебоксарский аэропорт.

Предварительное расписание

Среда:

▫️ прилет из Нового Уренгоя в Чебоксары в 11:20,

▪️ вылет в Минеральные Воды в 12:20,

▫️ прилет из Минеральных Вод в 17:20,

▪️ вылет в Краснодар в 18:20.

Четверг:

▫️ прилет из Краснодара в 8:40,

▪️ вылет в Новый Уренгой в 9:40.

Все рейсы будут выполняться на лайнере «Сухой Суперджет 100». Одновременно на борту могут находиться 103 пассажира.

Ранее стало известно, что «Победа» запустит в феврале-марте нерегулярный третий рейс между Чебоксарами и Москвой.