21 января Глава Чувашии Олег Николаев провел совещание по ситуации, связанной с жалобами на выброс хлора в Новочебоксарске.

В нем приняли участие региональные руководители контрольно-надзорных ведомств, профильные министры, главы администраций Новочебоксарска и Чебоксар и руководители ряда предприятий.

Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Чувашии Вера Головач проинформировала, что на основании многочисленных жалоб новочебоксарцев на запах хлора проводятся лабораторные исследования атмосферного воздуха на базе Центра гигиены и эпидемиологии в Чувашии в г. Новочебоксарске. По ее информации, 18 и 19 января по ул. Жени Крутовой, д. 4, ул. Промышленная, д. 72, д. 78 в г. Новочебоксарск содержание хлорэтена превышало предельно-допустимую концентрацию в 2,2-4,6 раза.

Лабораторные исследования также проводил ФГБУЗ ЦГиЭ № 29 ФМБА России. Согласно представленной информации, ночью 19 января по ул. Большая 50 в д. Толиково Чебоксарского района зарегистрировано превышение ПДК хлора в 5,5 раз.

«Со всеми службами и контрольно-надзорными органами работаем тесно, плотно, оперативно реагируя на каждую информацию, которая поступает», - сообщил глава администрации города Новочебоксарска Павел Семенов.

Прорабатывается возможность установки газоанализаторов и датчиков в тех местах, откуда чаще поступают сигналы.

С хлорсодержащими веществами в Новочебоксарске работает ряд предприятий. Пока же источник загрязнения не установлен. «В ближайшее время направим список этих предприятий в контрольно-надзорные органы», - отметил глава администрации Новочебоксарска.

Глава республики Олег Николаев подчеркнул, нужно дать разностороннюю и объективную оценку ситуации. «Главная цель – устранить причины и не допустить дальнейшего выброса хлора. Важно органам государственной власти всех уровней, контроля и надзора и хозяйствующим субъектам выработать план совместных действий, чтобы выполнялись требования федерального закона о недопущении загрязнения окружающей среды. Если есть проблемы на предприятиях, необходимо модернизировать технологические процессы и организовать работу таким образом, чтобы не оказывать вредное воздействие на окружающую среду», - подчеркнул он.

Напомним, обращения от новочебоксарцев на запах начали поступать с 7 декабря минувшего года. Ситуацию сразу же взял под личный контроль Глава республики. В городе неоднократно проводились лабораторные исследования атмосферного воздуха, выезжали на место представители соответствующих ведомств и служб. По факту загрязнения воздуха в Новочебоксарске возбуждено уголовное дело. В связи с широким общественным резонансом, а также необходимостью проведения по делу большого объема следственной работы – проведение осмотров, необходимых исследований и экспертиз, прокуратурой Новочебоксарска данное уголовное дело передано для дальнейшего расследования в Следственное управление Следственного комитета России по Чувашской Республике.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики