Об этом стало известно по итогам встречи Главы Чувашии Олега Николаева и собственника ООО «Мясокомбинат» «Звениговский» Ивана Казанкова в этот четверг, 21 января.

Инициатива получила поддержку Олега Николаева. «Республика заинтересована в реализации инвестиционных проектов, тем более производственного характера. Мы модернизировали наше законодательство по инвестициям с точки зрения максимальной поддержки и сопровождения инвестиционных проектов», — обратил внимание руководитель региона.

Он рассказал, уже в первом полугодии этого года в Новочебоксарске будет создана зона с преференциальным режимом – особыми условиями осуществления предпринимательской деятельности. Кроме того, для помощи инвесторам основан единый институт развития.

Иван Казанков рассказал о развитии производственных мощностей. С каждым годом агрохолдинг расширяется, модернизирует производство. Ежедневно здесь выпускают и реализуют более 100 тонн готовой продукции.

ООО «Мясокомбинат «Звениговский» замыкает весь производственный цикл от выращивания сельхозкультур и скота до реализации готовой продукции. В ассортименте — более 100 видов колбас и мясных деликатесов, 40 наименований полуфабрикатов, которые изготавливаются из собственного охлажденного мяса с соблюдением всех технологических требований.

Олег Николаев дал высокую оценку деятельности агрохолдинга.

«В Чувашии много ваших фирменных магазинов, и, самое главное, продукция пользуется спросом у населения, потому что она вкусная, качественная и изготовлена из экологически чистого сырья», – отметил он.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики

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