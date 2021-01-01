08:57 22 января 2021 г.
«Жители республики, желающие привиться от новой коронавирусной инфекции, могут записаться на процедуру по телефону единой линии 122, через личный кабинет на портале «Госуслуги», через регистратуру поликлиники, при личном посещении врача», – пояснила директор Медицинского информационно-аналитического центра Светлана Ананьева на брифинге для республиканских СМИ.
Авторизированные пользователи портала «Госуслуги» могут оформить заявку на процедуру самостоятельно из своего личного кабинета. Алгоритм действий следующий: найти сервис «Запись к врачу», в поле «Название участка» ввести – вакцинация (кабинет вакцинации от COVID-19). Из списка пункты вакцинации выбрать нужный, в ячейке «Медицинская услуга» выбрать услугу «Вакцинация от COVID-19», затем выбрать специалиста, проводящего процедуру. Далее отобразится профиль с датами и временем. Выбрав дату и время проведения процедуры, необходимо подтвердить свои действия. В личный кабинет пользователя портала «Госуслуг» поступит письмо-уведомление. Оформить отмену записи также можно через личный кабинет портала.
Записываясь на вакцинацию от коронавируса, жители городов Чебоксары и Новочебоксарск могут выбрать любой пункт вакцинации, находящийся на территории данных городов, остальные выбирают, исходя из прикрепленности к медицинской организации. Если в выбранном пункте вакцинации временно нет вакцины, записаться на прививку можно будет после очередной поставки вакцины. Ближайшая поставка ожидается на следующей неделе.
Все граждане после второго этапа иммунизации получают сертификат о прохождении вакцинации – увидеть и скачать документ, содержащий QR-код, можно будет в личном кабинете портала «Госуслуги».
Напомним, в нашей республике действуют 33 пункта вакцинации в 28 медицинских организациях Минздрава Чувашии.
Ранее мы писали, что искусственный интеллект помог оформить заявку на вакцинацию почти двум тысячам жителей республики.
Фото: medicin.cap.ru