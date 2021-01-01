Новую структуру создадут в рамках Комплексной программы социально-экономического развития Чувашии. Руководитель регионального Минцифраза представила проект целевой модели развития региона на основе разработки офиса цифровой трансформации.

На встрече с представителями ведущих ИТ-компаний Кристина Майнина пригласила каждого из присутствующих войти в состав центра компетенций цифрового развития региона.

«Каждый из вас в курсе цифровых трендов в различных отраслях. Вы можете подсказать, какие технологические новинки могут дать быстрый толчок для развития субъекта. Созданная структура станет площадкой для консультационной помощи органам власти Чувашской Республики», — отметила и. о. министра.

Представители ИТ-кластера обсудили с Кристиной Майниной вопрос дефицита квалифицированных кадров и рассказали о своих инициативах по решению данной проблемы.

Председатель правления ассоциации «ИТ – кластер Чувашской Республики» обратил внимание на необходимость развития в республике образовательного маркетинга.

«Если мы хотим, чтобы наши дети остались в Чувашии, и, соответственно, пополнили актив ИТ-компаний, мы должны заниматься образовательным маркетингом и вопросом ранней профориентации. Как показывают встречи со школьниками, дети не знают, что в республике есть прекрасные фирмы с хорошими условиями, которые платят своим сотрудникам достойную зарплату», — отметил Владимир Лидерман.

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