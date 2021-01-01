08:56 22 января 2021 г.
Об этом стало известно по итогам встречи Главы Чувашии Олега Николаева и собственника мясокомбината «Звениговский» Ивана Казанкова в этот четверг, 21 января.
Инициатива получила поддержку Олега Николаева.
«Республика заинтересована в реализации инвестиционных проектов, тем более производственного характера. Мы модернизировали наше законодательство по инвестициям с точки зрения максимальной поддержки и сопровождения инвестиционных проектов», — обратил внимание руководитель региона.
Он отметил, уже в первом полугодии этого года в Новочебоксарске будет создана зона с преференциальным режимом – особыми условиями осуществления предпринимательской деятельности. Кроме того, для помощи инвесторам создан единый институт развития.
Иван Казанков рассказал о развитии производственных мощностей. С каждым годом агрохолдинг расширяется, модернизирует производство. Ежедневно здесь выпускают и реализуют более 100 тонн готовой продукции.
Ранее мы писали, в Чувашии инвестиционные проекты в промышленности могут получить поддержку до 15 млрд рублей.
Фото: cap.ru