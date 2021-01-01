Об этом стало известно по итогам встречи Главы Чувашии Олега Николаева и собственника мясокомбината «Звениговский» Ивана Казанкова в этот четверг, 21 января.

Инициатива получила поддержку Олега Николаева.

«Республика заинтересована в реализации инвестиционных проектов, тем более производственного характера. Мы модернизировали наше законодательство по инвестициям с точки зрения максимальной поддержки и сопровождения инвестиционных проектов», — обратил внимание руководитель региона.

Он отметил, уже в первом полугодии этого года в Новочебоксарске будет создана зона с преференциальным режимом – особыми условиями осуществления предпринимательской деятельности. Кроме того, для помощи инвесторам создан единый институт развития.

Иван Казанков рассказал о развитии производственных мощностей. С каждым годом агрохолдинг расширяется, модернизирует производство. Ежедневно здесь выпускают и реализуют более 100 тонн готовой продукции.

Ранее мы писали, в Чувашии инвестиционные проекты в промышленности могут получить поддержку до 15 млрд рублей.

Фото: cap.ru