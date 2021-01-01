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Новости » В муниципалитетах подход должен быть хозяйским, а не чиновничьим

08:55 22 января 2021 г.

 

На этом акцентировал внимание Глава Чувашии Олег Николаев в ходе сегодняшнего внеочередного заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в регионе, которое было инициировано в связи с участившимися пожарами с начала нового года.

«Наша с вами задача – координировать процесс организации жизнедеятельности в муниципалитетах исходя из хозяйского подхода. Тогда ситуация будет меняться к лучшему», – обратился к главам администраций районов и городов Олег Николаев.

Чтобы обеспечивать безопасность по всем направлениям, на местах необходимо наладить должное взаимодействие как с представителями органов власти, так и с общественниками. Депутаты должны быть в постоянном контакте с населением, необходимо вести профилактическую работу. «Есть старосты в каждом муниципалитете, активные неравнодушные люди. Деятельность всех этих институтов надо координировать таким образом, чтобы ситуацию держали всегда в зоне внимания и в случае необходимости реагировали превентивно на возможную опасность», – уточнил Глава республики.

Рекомендовано тщательнее проводить проверки противопожарного состояния населенных пунктов, обращая особое внимание на выполнение первичных мер пожарной безопасности. На территории каждого населенного пункта должны появиться информационные витражи с информацией о пожарной обстановке.

«Будем усиливаться и материально, чтобы обеспечивать пожарную безопасность и помощь людям при чрезвычайных ситуациях», – подчеркнул Глава республики.

Как мы уже сообщали, с 25 декабря по 10 января в республике произошло 66 пожаров, в результате которых погибли 15 человек.

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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