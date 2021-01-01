Такое поручение дала заместитель председателя Кабинета министров Чувашии – министр образования и молодежной политики республики Алла Салаева после инцидента в шумерлинской школе №8. Результаты прокурорской проверки показали, что в четырех кабинетах этого учебного заведения температура не соответствует нормам.

Основная причина низкой температуры в помещениях гимназии – ветхие оконные блоки. Администрация учебного заведения подготовила проект и сметную документацию для установки пластиковых окон. В последующем планируется провести ремонт по программе инициативного бюджетирования.

Сейчас в гимназии ведутся дополнительные работы по утеплению окон. Принято решение о временном переводе двух вторых классов на обучение во вторую смену. Еще два класса перевели в свободные теплые кабинеты.

Первый заместитель министра образования и молодежной политики Чувашии Алексей Лукшин подчеркнул: в классах, где установлены старые оконные блоки и температура ниже 18 градусов, необходимо провести дополнительные работы по утеплению окон.

«Во всех общеобразовательных учреждениях республики должны строго соблюдаться требования к температурному режиму. Недопустимо, чтобы в холодный период года, в сезон подъема уровня заболеваемости респираторными инфекциями, школьники мерзли на занятиях», – отметил заместитель министра.

Ранее мы сообщали, что на прошлой неделе Минобразования Чувашии направило школам рекомендацию отменить занятия во время сильных морозов.