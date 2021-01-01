Возможность отделять ПЭТ – бутылки от других отходов получили жители микрорайона «Волжский-3».

«Данный проект отличается от раздельного сбора отходов тем, что из логистической цепочки исключается заезд на сортировку ТКО, так как данный вид отходов мы везём сразу к заготовителю, который упаковывает необходимый объем ПЭТ – бутылок и оправляет их на завод по переработке вторсырья. Отмечу, что региональный оператор не получает никакой прибыли с данного проекта, — прокомментировал заместитель генерального директора ООО «МВК «Экоцентр» Евгений Прохоров.

Переработка ПЭТ-бутылки – способ сократить отходы. Это один из немногих полимеров, который можно перерабатывать неограниченное количество раз.

В микрорайоне установили 20 контейнеров для сбора ПЭТ – бутылок для дальнейшей переработки.

Подобные проекты также реализуются на территории поселка Вурнары.

«В поселке Вурнары управляющая компания ООО «Максимум» также реализует проект по раздельному сбору ПЭТ – бутылок. Жители поселка с пониманием относятся к сбору вторсырья, охотно поддерживают эту идею. Отмечу, что реализуемый проект направлен на то, чтобы вторичное сырье направлялось не на полигоны, а на переработку. Рад, что региональный оператор поддерживает подобные инициативы», — говорит и.о. министра природных ресурсов и экологии Чувашии Александр Воробьев.

Фото: cap.ru