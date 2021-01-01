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Новости » В 2021 году в Чувашии построят еще две вертолетные площадки для санавиации

08:53 22 января 2021 г.

 

На видеоселекторном совещании с региональными органами здравоохранения Минздрав России отметил Чувашию в пятерке регионов с опережающим развитием санавиации.

Напомним, благодаря федеральному проекту «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» нацпроекта «Здравоохранение» успешно организована служба санитарной авиации. Созданы 2 вертолетные площадки – в городе Чебоксары и в Алатырском районе. За прошлый год вертолетом из районов республики эвакуировано 52 пациента.

В 2021 году в республике планируется совершить 53 вылета санитарнного вертолета, а также построить еще две вертолетные площадки при Шумерлинском и Канашском межтерриториальных медицинских центрах.

 

Фото: cap.ru

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