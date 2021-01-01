АУ "Редакция Красноармейской райгазеты "Ял пурнасе" ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ
Орфографическая ошибка в тексте

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Комментарий для автора (необязательно):

Спасибо! Ваше сообщение будет направленно администратору сайта, для его дальнейшей проверки и при необходимости, внесения изменений в материалы сайта.

План организационных мероприятий АУ "Редакция Красноармейской районной газеты “Ял пурнăçĕ” Мининформполитики Чувашии на 2021 год
Устав автономного учреждения
Из истории районной газеты “Ял пурнăçĕ”
Госзакупки
Отчёт о результатах деятельности автономного учреждения Чувашской Республики "Редакция Красноармейской районной газеты "Ял пурнасе"
Прейскурант цен

Новости » Очередной рейд мобильных групп

07:59 22 января 2021 г.

Рейды мобильных групп на территории Красноармейского района проходят ежедневно. 21 января участники мобильных групп обследовали 17 объектов района: 10 торговых точек, 4 объекта общественного питания и 3 аптеки. Нарушения за сегодняшний день не выявлены.

В целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции были даны разъяснения среди покупателей и продавцов о необходимости соблюдения масочного режима, о мерах, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Чувашской Республики, а также об ответственности за несоблюдение данных требований в соответствии с действующим законодательством. Благодарим всех, кто не пренебрегает средствами индивидуальной защиты и ответственно относится к рекомендациям Роспотребнадзора.

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

Первоисточник: Администрация Красноармейского района

Мой МирFacebookВКонтактеTwitterLiveJournalОдноклассники
  Реквизиты  
429620 с. Красноармейское ул. Ленина 22. Тел.: (83530) 2-11-53, 2-15-39, 2-24-45 red_krarm@cbx.ru

 

Система управления контентом
АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"
c. Красноармейское, ул. 30 лет Победы, каб. 14
Телефон: 2-22-53 -, 2-24-45 -, 2-11-53 -
E-Mail: red_krarm@cbx.ru
© При использовании материалов ссылка на данный сайт обязательна
TopList Сводная статистика портала Яндекс.Метрика