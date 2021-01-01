Новости » Очередной рейд мобильных групп

Рейды мобильных групп на территории Красноармейского района проходят ежедневно. 21 января участники мобильных групп обследовали 17 объектов района: 10 торговых точек, 4 объекта общественного питания и 3 аптеки. Нарушения за сегодняшний день не выявлены.

В целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции были даны разъяснения среди покупателей и продавцов о необходимости соблюдения масочного режима, о мерах, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Чувашской Республики, а также об ответственности за несоблюдение данных требований в соответствии с действующим законодательством. Благодарим всех, кто не пренебрегает средствами индивидуальной защиты и ответственно относится к рекомендациям Роспотребнадзора.

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

Первоисточник: Администрация Красноармейского района