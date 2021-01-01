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Новости » Главная Пресс-центр Актуально Глава администрации района А.Н. Кузнецов провел встречу с трудовым коллективом МБОУ «Траковская СОШ»

07:58 22 января 2021 г.

21 января 2021 г., глава администрации Красноармейского района Александр Николаевич Кузнецов провел встречу с трудовым коллективом МБОУ «Траковская СОШ».

В начале встречи Александр Кузнецов поздравил всех с прошедшим праздником Крещение Господне. Рассказал о проделанных работах в районе в 2020 году. Проведены работы по строительству футбольного поля с искусственным покрытием по ул. Механизаторов, реконструкции системы газоснабжения, ремонту помещений клуба «Заволжский», МБО ДО «ДЮСШ», МБОУ «Траковская СОШ», МБДОУ «Детский сад «Колосок», спортивного зала МБОУ «Чадукасинская ООШ», 16 водонапорных башен, благоустройство территорий в сельских поселениях, дворовых территорий многоквартирных домов 20,26,28,30,95 по ул. Ленина, д.17, по ул. Васильева с. Красноармейское. Также в 2020 году изготовлена ПСД на строительство бассейна, 3-х этажного здания дома культуры в с. Красноармейское

В конце встречи Александр Кузнецов ответил на все заданные вопросы. Такие встречи пройдут и в остальных образовательных организациях.

 

 

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

Первоисточник: Администрация Красноармейского района

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