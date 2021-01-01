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Новости » Министерство образования Чувашии возьмет под особый контроль температурный режим в школах республики

07:57 22 января 2021 г.

В Чувашии школьные кабинеты проверят на соблюдение температурного режима. Такое решение было принято после ознакомления с результатами прокурорской проверки в шумерлинской гимназии № 8, выявившей, что в четырех кабинетах учебного заведения температура не соответствует нормам.

Основная причина низкой температуры в помещениях гимназии — ветхие оконные блоки. Администрация учебного заведения подготовила проект и сметную документацию для установки пластиковых окон. В последующем планируется провести ремонт по программе инициативного бюджетирования.

На данный момент в гимназии ведутся дополнительные работы по утеплению окон. Принято решение о временном переводе двух вторых классов на обучение во вторую смену. Еще два класса перевели в свободные теплые кабинеты.

Первый заместитель министра образования и молодежной политики Алексей Лукшин подчеркнул: во всех классах, где установлены старые оконные блоки и температура ниже 18 градусов, необходимо провести дополнительные работы по утеплению окон. «Во всех общеобразовательных учреждениях республики должны строго соблюдаться требования к температурному режиму. Недопустимо, чтобы в холодный период года, в сезон подъема респираторных заболеваний, школьники мерзли на занятиях», — отметил заместитель министра.

 

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

Первоисточник: Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики

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