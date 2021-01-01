Новости » В Чувашию назначен новый руководитель Управления ФСБ

Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина начальником УФСБ России по Чувашской Республике назначен полковник Альберт Савинцев.

Как сообщили в пресс-службе республиканского УФСБ, Альберт Анатольевич Савинцев родился в Республике Марий Эл в 1969 году. В органы безопасности пришел в 1994 году, до назначения проходил службу в центральном аппарате ФСБ России. Имеет государственные награды.

Генерал-майор Игорь Кобыляченко, возглавлявший региональное УФСБ с декабря 2018 года, переведен на другую должность.

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

Первоисточник: Пресс-служба УФСБ России по Чувашской Республике