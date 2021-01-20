Мобильные группы, состоящие из сотрудников администрации Красноармейского района и отделения полиции по Красноармейскому району МО МВД России «Цивильский», в ежедневном режиме проверяют предприятия торговли, общественного питания, сферы услуг по соблюдению ограничений, введенных указом Главы Чувашии.
Руководители объектов торговли обязаны предоставить возможность покупателям приобрести маски и перчатки, следить за тем, чтобы соблюдалась социальная дистанция и санитарно-эпидемиологические требования: ежедневная термометрия персонала, ведение журналов уборки и т. д.