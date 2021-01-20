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Новости » В Красноармейском районе продолжается работа мобильных групп, направленная на проверку соблюдения санитарно-эпидемиологических мер

09:31 21 января 2021 г.

 

В Красноармейском районе продолжается работа мобильных групп, направленная на проверку соблюдения санитарно-эпидемиологических мер

Мобильные группы, состоящие из сотрудников администрации Красноармейского района и отделения полиции по Красноармейскому району МО МВД России «Цивильский», в ежедневном режиме проверяют предприятия торговли, общественного питания, сферы услуг по соблюдению ограничений, введенных указом Главы Чувашии.

Руководители объектов торговли обязаны предоставить возможность покупателям приобрести маски и перчатки, следить за тем, чтобы соблюдалась социальная дистанция и санитарно-эпидемиологические требования: ежедневная термометрия персонала, ведение журналов уборки и т. д.

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

Первоисточник: Администрация Красноармейского района

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