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Новости » Учащиеся Красноармейского района – лауреаты стипендии Главы Чувашской Республики за особую творческую устремленность

09:29 21 января 2021 г.

 

Учащиеся Красноармейского района – лауреаты стипендии Главы Чувашской Республики за особую творческую устремленность

Глава Чувашской Республики подписал распоряжение «О назначении специальных стипендий для представителей молодежи и студентов за особую творческую устремленность в 2021 году».

В течение 2021 года специальную стипендию в размере 1830 рублей ежемесячно будет получать одна тысяча молодых людей, достигших значительных результатов в учебной, исследовательской, научной, творческой, производственной, управленческой, спортивной, общественной деятельности и бизнес-проектировании.

Стипендию Главы Чувашской Республики за особую творческую устремленность будут получать следующие представители учащейся молодежи Красноармейского района: 

  1. Андреева М. (МБОУ "Траковская СОШ")
  2. Андреев А. (МБОУ "Траковская СОШ")
  3. Борисова А. (МБОУ "Траковская СОШ")
  4. Замков Д. (МБОУ "Траковская СОШ")
  5. Иванова К. (МБОУ "Траковская СОШ")
  6. Павлова Н. (МБОУ "Красноармейская СОШ")
  7. Сергеева У. (МБОУ "Траковская СОШ")

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

Первоисточник: Администрация Красноармейского района

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