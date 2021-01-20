Глава Чувашской Республики подписал распоряжение «О назначении специальных стипендий для представителей молодежи и студентов за особую творческую устремленность в 2021 году».
В течение 2021 года специальную стипендию в размере 1830 рублей ежемесячно будет получать одна тысяча молодых людей, достигших значительных результатов в учебной, исследовательской, научной, творческой, производственной, управленческой, спортивной, общественной деятельности и бизнес-проектировании.
Стипендию Главы Чувашской Республики за особую творческую устремленность будут получать следующие представители учащейся молодежи Красноармейского района:
- Андреева М. (МБОУ "Траковская СОШ")
- Андреев А. (МБОУ "Траковская СОШ")
- Борисова А. (МБОУ "Траковская СОШ")
- Замков Д. (МБОУ "Траковская СОШ")
- Иванова К. (МБОУ "Траковская СОШ")
- Павлова Н. (МБОУ "Красноармейская СОШ")
- Сергеева У. (МБОУ "Траковская СОШ")