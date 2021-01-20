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Новости » «Почта России» запускает в Чувашии бонусную программу

15:12 20 января 2021 г.

 

 

«Почта России» запускает в Чувашии бонусную программу

Клиенты «Почты России» теперь будут получать бонусные баллы за оформление и оплату посылок онлайн. Новая функция заработала на сайте и в мобильном приложении. Об этом 20 января пишет пресс-служба компании.

Как говорится в сообщении, для жителей Чувашии, ставшей участницей проекта в составе макрорегиона Волга, до начала июня программа будет работать в тестовом режиме. В дальнейшем список услуг для начисления бонусов расширится, а к программе подключится вся Россия.

Бонусная программа доступна для физических лиц и распространяется на отправку посылок в почтовые отделения.

Размер бонуса также определен: 5% от стоимости доставки начисляются на специальный счёт пользователя в личном кабинете на сайте pochta.ru и в мобильном приложении после приёма оплаченной посылки в отделении. К слову, накоплениями можно частично оплатить следующую отправку, так же оформленную онлайн.

«Особенно полезна бонусная программа будет для тех, кто отправляет много посылок — это позволит им сэкономить значительные суммы на доставке отправлений», — прокомментировал директор по маркетингу и развитию продуктов АО «Почта России» Артём Стёпин.

Подробную информацию об условиях бонусной программы можно найти на сайте.



Министерство цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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