Владимир Путин 5 января 2021 года провел совещание по социальным вопросам, где в числе других обсуждались варианты изменений действующего порядка предоставления семьям с низкими доходами ежемесячной денежной выплаты на детей от трех до семи лет включительно. В 2020 году такая выплата в Чувашии предоставлялась в размере половины регионального прожиточного минимума на детей за 2 квартал предыдущего года, или 4770,5 рублей на каждого ребенка. С этого года, так как прожиточный минимум подрос, выплата составит не менее 4925,5 рублей.

В Минтруде России проанализировали уровень дохода россиян, получающих пособие на детей от 3 до 7 лет, и пришли к выводу, что в большинстве случаев даже с учетом выплаты среднедушевой доход семьи не доходил до прожиточного минимума. В связи с этим в ведомстве разработали новую систему установления максимального размера пособия на детей с трех до семи лет. Новый алгоритм разъяснила министр труда Чувашии Алена Елизарова на брифинге с журналистами: «Она предполагает несколько ступеней. Стандартным остается размер в 50 процентов от регионального прожиточного минимума на ребенка. Если такое ежемесячное пособие не позволяет обеспечить доходы в размере не менее одного прожиточного минимума на каждого члена семьи, то пособие назначается на уровне 75 процентов. Если и после этого семья не сможет выйти из категории нуждающихся, тогда будет назначено пособие в размере 100 процентов от регионального прожиточного минимума. Таким образом, максимальная величина пособия для некоторых семей достигнет суммы в размере 9851 рубль в месяц».

При этом сам подход к назначению пособия сохранится. Семьям по-прежнему не потребуется предоставлять дополнительных справок для получения пособий. Органы соцзащиты рассчитают необходимый размер выплаты на основании заявления гражданина и данных государственных информационных систем.

Семьи с детьми возрастом от трех до семи лет смогут претендовать на выплату, если ежемесячный доход на одного члена семьи меньше, чем 9763 рубля.

Планируется, что заявления на назначение выплаты в повышенном размере будут приниматься, начиная с 1 апреля 2021 года, но при этом, как и в прошлом году, расчёт данной выплаты будет сделан, начиная с 1 января 2021 года.

Также министр обратила внимание журналистов, что на данный момент соответствующие нормативные акты на федеральном уровне разрабатываются и необходимо время для их утверждения.