АУ "Редакция Красноармейской райгазеты "Ял пурнасе" ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ
Орфографическая ошибка в тексте

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Комментарий для автора (необязательно):

Спасибо! Ваше сообщение будет направленно администратору сайта, для его дальнейшей проверки и при необходимости, внесения изменений в материалы сайта.

План организационных мероприятий АУ "Редакция Красноармейской районной газеты “Ял пурнăçĕ” Мининформполитики Чувашии на 2021 год
Устав автономного учреждения
Из истории районной газеты “Ял пурнăçĕ”
Госзакупки
Отчёт о результатах деятельности автономного учреждения Чувашской Республики "Редакция Красноармейской районной газеты "Ял пурнасе"
Прейскурант цен

Новости » Россияне смогут ограничить перевод своих пенсионных накоплений через портал госуслуг

15:07 20 января 2021 г.

 

Россияне смогут ограничить перевод своих пенсионных накоплений через портал госуслуг

Пенсионный фонд России подготовил проект уведомления, с помощью которого граждане смогут установить запрет на перевод пенсионных накоплений через портал госуслуг – одного из двух действующих сегодня способов подачи заявления о смене пенсионного фонда. Уведомление позволяет ограничить каналы приема такого заявления до одного – клиентской службы ПФР, куда документ подается лично самим человеком либо его представителем. Нововведение, таким образом, дополнительно защитит права граждан и обезопасит их от неправомерного перевода средств.

Приниматься уведомление будет исключительно в клиентских службах Пенсионного фонда России при личном обращении. Решение об ограничении перевода средств через «Госуслуги» планируется выносить в течение трех рабочих дней, следующих за днем подачи уведомления в ПФР. Соответствующий порядок приема и рассмотрения закреплен в  поправках к регламенту оказания услуги по переводу пенсионных накоплений.

Запрет на перевод накоплений распространяется на все виды переходов – из одного НПФ в другой или и ПФР в НПФ и обратно – и действует бессрочно, до тех пор, пока человек не аннулирует его новым уведомлением, которое также можно будет подать только лично в Пенсионный фонд России.

Напомним, что ранее каналы подачи заявлений в рамках переходных кампаний уже законодательно ограничивались. С 2019 года заявления о переходе перестали приниматься по почте и через многофункциональные центры. Вместе с другими мерами по усовершенствованию порядка перевода пенсионных накоплений – извещением о потере инвестдохода при досрочной смене фонда и возможностью отозвать заявление о переходе в новый фонд – это позволило значительно сократить потери граждан и снизить риски незаконного перевода средств.

Сегодня две трети всех заявлений о переводе пенсионных накоплений подается лично или через представителя в клиентских службах Пенсионного фонда, остальные заявления направляются через портал госуслуг.



 Пенсионный Фонд Российской Федерации
 
Министерство труда и социальной защиты Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

Мой МирFacebookВКонтактеTwitterLiveJournalОдноклассники
  Реквизиты  
429620 с. Красноармейское ул. Ленина 22. Тел.: (83530) 2-11-53, 2-15-39, 2-24-45 red_krarm@cbx.ru

 

Система управления контентом
АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"
c. Красноармейское, ул. 30 лет Победы, каб. 14
Телефон: 2-22-53 -, 2-24-45 -, 2-11-53 -
E-Mail: red_krarm@cbx.ru
© При использовании материалов ссылка на данный сайт обязательна
TopList Сводная статистика портала Яндекс.Метрика