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Новости » Агроконтроль в действии

15:06 20 января 2021 г.

 

Агроконтроль в действии

Членами волонтерского альянса «АгроВыбор» - студентами и сотрудниками Чувашского государственного аграрного университета с 28 декабря 2020 реализуется социальный проект «Агроконтроль». Проект направлен на защиту прав потребителей - покупателей продовольственных товаров в магазинах, как в городах, так и в муниципальных районах республики. Поводом послужили многочисленные обращения в волонтерский альянс ветеранов АПК по проблеме реализации  продуктов питания с истекшими сроками годности в магазинах федеральных торговых сетей.

С 29 декабря волонтеры выходят в рейды по магазинам городов Чебоксары и Новочебоксарск. Ими производится фото- и видеосьемка, а так же осуществляется контрольная закупка. Проверены магазины торговых сетей: "Перекресток", "Карусель", "Светофор", "Победа", "Магнит", "Пятерочка".

Первые рейды были направлены на профилактику нарушений со стороны работников магазинов. Волонтеры обращались с устными требованиями убрать с полок просроченную продукцию, делали соответствующие записи в книгах жалоб и предложений, разъясняли сотрудникам организаций торговли меры ответственности за правонарушения, связанные с тематикой проекта.

По результатам первой волны рейдов и последующих контрольных мероприятий было установлено, что реализация просроченной продукции продолжается. В этой связи участниками проекта «Агроконтроль» было принято решение направлять информацию о выявленных нарушениях в территориальные органы Роспотребнадзора.

46 мобильных групп волонтерского альянса «Агровыбор» в рамках социального проекта «Агроконтроль» проверили работу 88 магазинов. Ими выявлено 50 нарушений прав потребителей. В Роспотребнадзор направлено 18 заявлений.

Выявлены следующие нарушения:

  1. Молочная продукция реализовывалась с истекшим сроком годности (18 фактов);
  2. Отсутствовала информация по условиям хранения и составу продуктов мясного происхождения (13 фактов);
  3. Условия хранения не соответствовали требованиям, указанным на упаковке рыбной продукции, в частности условия хранения в холодильнике (7 фактов);
  4. Были обнаружены мясные консервы с истекшим сроком хранения (2 факта).
  5. Были обнаружены хлебобулочные изделия с истекшим сроком хранения (6 фактов);
  6. Были обнаружены овощи, фрукты и салаты с истекшим сроком хранения (4 факта)

Также мобильными группами проведены рейды в ряде муниципальных районов Чувашской Республики (Цивильский, Красночетайский). В магазинах Цивильского райпо фактов реализации просроченных продовольственных товаров выявлено не было. В Красночетайском районе в двух магазинах Чувашпотребсоюза продукция с истекшим сроком годности была обнаружена, но продавцы отказывались ее продавать участникам рейда, не предпринимая при этом мер  по удалению просроченной продукции с полок магазинов.



Министерство сельского хозяйства Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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