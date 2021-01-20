С 20 января в России должна заработать система маркировки молочной продукции. Пока начинается подготовительный этап. Маркировать молочку предлагается добровольно, а выдача QR-кодов (их надо наносить на все упаковки) на этом этапе будет бесплатной. С 1 июня система станет уже обязательной для сыров и мороженого, с 1 сентября - для всей молочки со сроком годности от 40 дней. И - далее по этапам, которые расписаны вплоть до декабря 2023 года.

- Для минимизации затрат при введении обязательной маркировки молочной продукции мы разработали дополнительной комплекс мер. В частности, предоставление льготных краткосрочных кредитов на приобретение кодов, обеспечение печати и техническое обслуживание оборудования для маркировки, а также льготных инвестиционных кредитов на его закупку, - заявлял в декабре министр сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрий Патрушев.