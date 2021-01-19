АУ "Редакция Красноармейской райгазеты "Ял пурнасе" ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ
Орфографическая ошибка в тексте

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Комментарий для автора (необязательно):

Спасибо! Ваше сообщение будет направленно администратору сайта, для его дальнейшей проверки и при необходимости, внесения изменений в материалы сайта.

План организационных мероприятий АУ "Редакция Красноармейской районной газеты “Ял пурнăçĕ” Мининформполитики Чувашии на 2021 год
Устав автономного учреждения
Из истории районной газеты “Ял пурнăçĕ”
Госзакупки
Отчёт о результатах деятельности автономного учреждения Чувашской Республики "Редакция Красноармейской районной газеты "Ял пурнасе"
Прейскурант цен

Новости » Сергей Артамонов с рабочим визитом побывал на мясокомбинате «Звениговский»

15:03 20 января 2021 г.

 

Сергей Артамонов с рабочим визитом побывал на мясокомбинате «Звениговский».

19 января заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр сельского хозяйства Сергей Артамонов с рабочим визитом побывал на мясокомбинате «Звениговский».

Руководители предприятия Иван Казанков и Наталия Казанкова познакомили гостей с тем, как на практике реализуется принцип организации производства «от поля до прилавка». Сама жизнь заставляла нас развиваться по такому пути, отмечает Иван Иванович. Начинали в 1995 году с небольшой свинофермы и цеха по переработке мяса. А сегодня общество представляет собой агрохолдинг, который замыкает весь производственный цикл от выращивания сельхозкультур и скота до реализации готовой продукции конечному потребителю. В его составе более 30 тысяч гектаров земли, сельскохозяйственное производство по выращиванию зерна и кормовых культур, комбикормовый завод, выпускающий более 300 тонн комбикормов в сутки, крупный животноводческий комплекс на 220 тысяч голов для выращивания свиней и крупного рогатого скота, а также современное мясоперерабатывающее производство. В сравнении с 1995 годом площадь мясокомбината увеличилась в 5 раз. В день здесь забивают до 1500 голов свиней и 400 голов КРС. Ежедневно мясокомбинат выпускает и реализует более 140 тонн готовой продукции.

В ходе осмотра комплекса по выращиванию скота, производственных площадок по переработке мяса и молока Сергей Геннадьевич и Иван Иванович обсудили вопросы развития агропромышленного комплекса в условиях сегодняшнего дня, пути повышения рентабельности сельскохозяйственного производства, роли государства в реализации новых направлений глубокой переработки сельскохозяйственной продукции.  

По словам министра, множество наработок, реализованных на предприятии, могли бы стать полезными для животноводческих комплексов нашей республики. Сергей Геннадьевич поблагодарил Ивана Ивановича и Наталию Ивановну за радушие, готовность делиться опытом и работать совместно.    

 

 
  

 



 

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

Мой МирFacebookВКонтактеTwitterLiveJournalОдноклассники
  Реквизиты  
429620 с. Красноармейское ул. Ленина 22. Тел.: (83530) 2-11-53, 2-15-39, 2-24-45 red_krarm@cbx.ru

 

Система управления контентом
АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"
c. Красноармейское, ул. 30 лет Победы, каб. 14
Телефон: 2-22-53 -, 2-24-45 -, 2-11-53 -
E-Mail: red_krarm@cbx.ru
© При использовании материалов ссылка на данный сайт обязательна
TopList Сводная статистика портала Яндекс.Метрика