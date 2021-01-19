19 января заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр сельского хозяйства Сергей Артамонов с рабочим визитом побывал на мясокомбинате «Звениговский».

Руководители предприятия Иван Казанков и Наталия Казанкова познакомили гостей с тем, как на практике реализуется принцип организации производства «от поля до прилавка». Сама жизнь заставляла нас развиваться по такому пути, отмечает Иван Иванович. Начинали в 1995 году с небольшой свинофермы и цеха по переработке мяса. А сегодня общество представляет собой агрохолдинг, который замыкает весь производственный цикл от выращивания сельхозкультур и скота до реализации готовой продукции конечному потребителю. В его составе более 30 тысяч гектаров земли, сельскохозяйственное производство по выращиванию зерна и кормовых культур, комбикормовый завод, выпускающий более 300 тонн комбикормов в сутки, крупный животноводческий комплекс на 220 тысяч голов для выращивания свиней и крупного рогатого скота, а также современное мясоперерабатывающее производство. В сравнении с 1995 годом площадь мясокомбината увеличилась в 5 раз. В день здесь забивают до 1500 голов свиней и 400 голов КРС. Ежедневно мясокомбинат выпускает и реализует более 140 тонн готовой продукции.

В ходе осмотра комплекса по выращиванию скота, производственных площадок по переработке мяса и молока Сергей Геннадьевич и Иван Иванович обсудили вопросы развития агропромышленного комплекса в условиях сегодняшнего дня, пути повышения рентабельности сельскохозяйственного производства, роли государства в реализации новых направлений глубокой переработки сельскохозяйственной продукции.

По словам министра, множество наработок, реализованных на предприятии, могли бы стать полезными для животноводческих комплексов нашей республики. Сергей Геннадьевич поблагодарил Ивана Ивановича и Наталию Ивановну за радушие, готовность делиться опытом и работать совместно.