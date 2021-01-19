Законопроект, совершенствующий отношения, связанные с оборотом древесины, принят Госдумой во втором чтении 19 января 2021 года. Рассмотрение в третьем чтении запланировано на 20 января 2021 года.

Нормы законопроекта направлены на внесение ряда изменений в Лесной кодекс РФ, которые позволят перевести на цифровую основу лесной комплекс Российской Федерации, в том числе обеспечить прослеживаемость древесины на всех этапах – от делянки до потребителя или вывоза древесины за пределы Российской Федерации.

В частности, проект закона содержит положения, которые касаются цифровизации лесного комплекса России, создания Федеральной государственной информационной системы лесного комплекса (ФГИС ЛК), передачи на федеральный уровень государственного лесного реестра, проведения в 2021 году эксперимента по осуществлению Рослесхозом федерального государственного лесного надзора, создания федерального надзора за оборотом древесины.

«Сейчас, на первом этапе, в ряде регионов уже запущен эксперимент с модернизированной ЛесЕГАИС. Усовершенствованная система позволит проследить все цепочки движения древесины от заготовки на делянке, складирования до переработки или вывоза за пределы Российской Федерации.

Создание же Федеральной государственной информационной системы лесного комплекса (ФГИС ЛК) является системообразующим мероприятием Плана по декриминализации и развитию лесного комплекса страны и предусматривает в том числе ведение государственного лесного реестра в электронной форме по единым для всех регионов правилам, а также множество других изменений», – прокомментировала заместитель Председателя Правительства РФ Виктория Абрамченко.

К 1 сентября 2021 года Рослесхоз, Минцифры, Росреестр, «Роскосмос» должны будут создать общедоступную карту лесов России как единый электронный публичный ресурс, содержащий сведения о лесном хозяйстве (границы и категории лесов, виды разрешенного использования, квартально-выдельная сеть, лесосеки, санитарные рубки, термоточки и лесные пожары).

Законопроект был принят Государственной Думой в первом чтении 15 декабря 2020 года. В доработанный документ включены поправки Правительства Российской Федерации, более подробно раскрывающие все нормы, содержащиеся в документе.

Исходя из замечаний по итогам первого чтения, из законопроекта исключено и отправлено на доработку положение, которое запрещает пребывание в лесу лицам с техникой для рубки без разрешительной документации на лесозаготовительную деятельность. Кроме того, уточнена формулировка, обязывающая арендаторов лесных участков тушить лесные пожары. В новой редакции норма предписывает им принимать участие в тушении.

Проект закона подготовлен во исполнение поручений Президента России Владимира Путина по итогам состоявшегося 29 сентября 2020 года совещания по развитию лесного сектора, а также в соответствии с Планом мероприятий по декриминализации лесного комплекса, утвержденным вице-премьером Викторией Абрамченко.