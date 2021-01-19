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Новости » Новые правила обращения с ртутьсодержащими лампами

15:01 20 января 2021 г.

 

Новые правила обращения с ртутьсодержащими лампами

Вступило в силу Постановление Правительства Российской Федерации от 28.12.2020 № 2314 «Об утверждении Правил обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде».

Постановление Правительства РФ от 26.12.2020 № 2314 утверждено в рамках «регуляторной гильотины» и заменяет собой Постановление Правительства РФ от 03.09.2010 № 681 «Об утверждении Правил обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде», действующее до 01.01.2021.

Новые Правила содержат ряд изменений, по сравнению с предшествующим нормативно-правовым актом, например:

1. Уточнено определение отработанных ртутьсодержащих ламп.

2. Введено понятие «оператор по обращению с отработанными ртутьсодержащими лампами».

3. Оператор осуществляет:

- сбор и транспортировку отработанных ртутьсодержащих ламп;
- работы по устранению загрязнений парами и остатками ртути в помещениях, использующихся для хранения ртутьсодержащих ламп (при повреждении ртутьсодержащих ламп).

За нарушение Правил грозит штраф до 250 000 рублей на юр. лиц по ч. 1 ст. 8.2 КоАП РФ.



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