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Новости » На базе IT-Куба пгт. Вурнары прошел форум «Дополнительное образование в интересах устойчивого развития Чувашской Республики»

15:00 20 января 2021 г.

 

На базе IT-Куба пгт. Вурнары прошел форум «Дополнительное образование в интересах устойчивого развития Чувашской Республики»

В Чувашии состоялся Форум руководителей, педагогов и специалистов сферы дополнительного образования детей технической направленности «Дополнительное образование в интересах устойчивого развития Чувашской Республики». Организатором мероприятия выступил  IT-Куб пгт. Вурнары, расположенный на базе Вурнарского сельскохозяйственного техникума Минобразования Чувашии.

Представители детских технопарков «Кванториум» г.Чебоксары и г.Новочебоксарск, ЦЦОД «IT-Куб» г.Канаш и мобильный технопарк «Кванториум», функционирующий на базе Алатырского технологического техникума, впервые встретились в пгт. Вурнары.

Специалисты поделились своим опытом, провели мастер-классы по разработке VR/AR-приложения, робототехнике и Scratch-программированию. Кроме этого, участники форума обсудили современные тенденции развития дополнительного образования детей технической и естественнонаучной направленности в Чувашской Республике, а также дальнейшее сотрудничество. Встреча прошла в дружеской атмосфере и была очень плодотворной.

 

 

 



 

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