В Чувашии состоялся Форум руководителей, педагогов и специалистов сферы дополнительного образования детей технической направленности «Дополнительное образование в интересах устойчивого развития Чувашской Республики». Организатором мероприятия выступил IT-Куб пгт. Вурнары, расположенный на базе Вурнарского сельскохозяйственного техникума Минобразования Чувашии. Представители детских технопарков «Кванториум» г.Чебоксары и г.Новочебоксарск, ЦЦОД «IT-Куб» г.Канаш и мобильный технопарк «Кванториум», функционирующий на базе Алатырского технологического техникума, впервые встретились в пгт. Вурнары. Специалисты поделились своим опытом, провели мастер-классы по разработке VR/AR-приложения, робототехнике и Scratch-программированию. Кроме этого, участники форума обсудили современные тенденции развития дополнительного образования детей технической и естественнонаучной направленности в Чувашской Республике, а также дальнейшее сотрудничество. Встреча прошла в дружеской атмосфере и была очень плодотворной.



Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"