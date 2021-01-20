В январе 2021 года в Чувашской республиканской специальной библиотеке имени Льва Толстого продолжила работу уникальная образовательная площадка для незрячих людей, проживающих в разных уголках Российской Федерации.

Такая возможность представилась библиотеке летом 2020 года в рамках проекта поддержки людей с нарушением зрения «Особый взгляд» Благотворительного Фонда «Искусство, наука и спорт» Алишера Усманова, в ходе которого незрячий специалист библиотеки, тифлопедагог Николай Парахин прошёл социальный «Спецкурс» с лучшими российскими тренерами адаптивных информационных технологий (Tiflo-IT) и освоил новые методы работы со специализированным программным обеспечением.

Участие незрячего специалиста библиотеки в «Спецкурсе» позволило организовать обучение для пользователей с проблемами зрения на базе Чувашской республиканской специальной библиотеки для слепых. Особенность данного учебного проекта заключается в том, что сначала слушатель из любого региона страны подает заявку на участие. Затем администрация «Спецкурса» проводит собеседование, уточняя возможности и потребности слушателя, и индивидуально подбирает преподавателя, независимо от его географического месторасположения.

Благодаря созданному на базе библиотеки дистанционному курсу незрячим специалистом из Чувашии в 2020 году обучено 9 пользователей с проблемами зрения в возрасте от 13 до 55 лет из разных городов России. В занятиях принимали участие школьники, преподаватели ВУЗов, сотрудники реабилитационных центров, домохозяйки. Вот один из отзывов мамы ученика 12 лет Вадима Добреля из Санкт-Петербурга: «…Какое Великое дело делаете Вы и вся ваша огромная команда! Часто нашим детям - слепышатам просто и поговорить-то не с кем, тем более по вопросам компьютерной грамотности. Современные технологии глобальны и войти в виртуальный мир бывает страшно, непонятно, но это открывает возможности и перспективы. Я очень благодарна Николаю Павловичу Парахину, как «проводнику», ведь он делает Великое – открывает глаза людям. Сердечное спасибо всей вашей команде за всё!».

В течение 2021 года на базе Чувашской республиканской специальной библиотеки для слепых предполагается обучить 20 человек. В январе начато обучение с тремя пользователями старшего возраста из городов Алатырь, Козловка и Чебоксары.

Значимость этого уникального проекта сложно переоценить. Данный пилотный проект очень важен для людей с ограниченными возможностями здоровья. Дистанционная образовательная площадка даёт возможность незрячим и слабовидящим пользователям компьютерной техники повысить свою квалификацию, что благоприятно способствует увеличению их социальной активности, а также продвижению статуса специализированного учреждения культуры как доступного пространства для людей с ограниченными возможностями здоровья.