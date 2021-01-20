29 января в 16.00 в Чувашском государственном художественном музее состоится открытие выставки «Счастье творить» в честь 130-летия со дня рождения заслуженного деятеля искусств ЧАССР и РСФСР, народного художника ЧАССР Н.К. Сверчкова (1891-1985).

Никита Кузьмич - один из основоположников профессионального изобразительного искусства в Чувашии. За годы длительной творческой деятельности он создал немало произведений, в которых получили отражение важнейшие события исторического прошлого и современной действительности. «Я прожил долгую жизнь, был свидетелем громадных исторических перемен, одним из участников переустройства жизни страны. Сознание этого доставляет мне огромное удовлетворение, и я счастлив. Счастлив потому, что жизнь свою целиком сумел посвятить любимому делу, сумел сказать то, что хотелось сказать языком красок о родном народе», - вспоминал художник.

В экспозиции представлено более 50 сюжетно-тематических полотен мастера. В художественных образах предстает вся многовековая история Чувашии, воскрешенная художником с верным чувством эпохи, тонким знанием быта, психологическим подтекстом. Одну и ту же тему он раскрывает на материале прошлого и настоящего, что позволяет добиться убедительности образов и их глубокого осмысления.

Так, в произведениях, посвященных теме возникновения жизни на Земле – «Утро» (1930), «Предки» (1948), «Сцена из жизни первобытных людей» (1962) и другие - Н.К. Cверчков стремится передать тот незаметный переход, который отделяет человека от животного мира. Его интересуют психический склад, образ мышления, условия жизни первобытного человека, его борьба за свое существование. А образы диплодоков, ихтиозавров и других ящеров («Диплодок», 1942) становятся для художника не только исследованием прошлого, но и метафорой, воплощающей звериную сущность империализма и фашизма.

Немало произведений посвящено жизни дореволюционной деревни, в которых автор с полной исторической достоверностью пытается передать не только особенности чувашской архитектуры, костюмы, узоры и украшения, но и положение людей в обществе – «Умыкание» (1927), «Хоровод» (1930), «Чувашская свадьба» (1963-1967). Исторические связи чуваш с другими народами нашли свое отражение в полотнах «Чебоксарский кремль при Иване Грозном» (1940), «Приезд Пушкина в чувашскую деревню» (1946), «Петр I в Чебоксарах» (1950) и др. Каждое из них автор создавал на основе изучения архивных документов. В произведениях на тему Великой Отечественной войны художник стремился не показывать смерть советского солдата, а отражал те подвиги, в которых народ стойко переносил страдания и трудности, непоколебимо верил в победу и отдавал ради нее все.

Отдельной большой группой в творчестве художника выделяются произведения, посвященные социалистическому строительству в Чувашии – «Объявление автономии Чувашии» (1935), «Передача акта на вечное пользование землей колхозу» (1935-1936), «Первый трактор» (1937), «Чебоксарский завод тракторных запчастей» (1960) и другие. В каждом он пытался отразить тему коренного перелома в истории страны, в истории чувашской деревни.

Особое место на выставке занимает произведение «Дубовая роща» (1960), которое является своеобразным мысленным обзором жизни художника. В нем автор умело показал национальную форму, вековую мудрость народа и вечное движение жизни.

Выставка вызовет несомненный интерес у разной зрительской аудитории. Она привлечет внимание художников, ученых-исследователей, педагогов, учащихся и студентов, туристов и гостей Чувашской Республики.