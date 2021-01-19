Беременность – это особый период в жизни каждой женщины. Любое недомогание или дискомфорт в это время вызывает страх и беспокоит будущих мам. Бывают случаи, когда беременным женщинам требуется оперативное вмешательство. В этом случае на кону сразу две жизни – матери и ребенка. И здесь важны оперативность, точность и грамотность специалистов, а также современные технологии.

У Татьяны – это третья беременность. На 18-19 неделе женщина почувствовала боли в области живота.

«Дома вечером начало «крутить» живот. Сначала я подумала, что отравилась, но кроме болей больше никаких симптомов не было. Я, естественно, начала переживать и вызвала скорую», - рассказывает пациентка.

Бригада скорой медицинской помощи доставила Татьяну в приемно-диагностическое отделение Городской клинической больницы №1, где женщине был поставлен диагноз «острый аппендицит».

Было принято решение об экстренной лапароскопической аппендэктомии (удалении аппендикса).

«Если раньше беременным женщинам с острым аппендицитом или острым холециститом проводилась открытая операция с рассечением передней стенки живота, то сегодня мы используем менее травматичный метод оперативного вмешательства – лапароскопию, когда вся манипуляция осуществляются при помощи специальных инструментов через маленькие отверстия в брюшной полости», - отмечает заместитель главного врача по хирургии, заведующий хирургическим отделением Андрей Майруков.

При этом снижается риск послеоперационных осложнений, минимизируется операционная травма тканей и сокращаются сроки реабилитации, пациенты могут быть выписаны уже на 3-6 сутки.

«По причине ряда преимуществ малоинвазивного вмешательства женщины, ожидающие малыша, в последующем имеют возможность рожать самостоятельно», - продолжает Андрей Николаевич.

«Операция длилась 30-40 минут, - рассказывает врач-хирург Сергей Бедов, который оперировал Татьяну. – Сегодня пациентка чувствует себя хорошо. Женщина и плод находятся под наблюдением специалистов».

В течение всего периода госпитализации за состоянием здоровья женщины следит врач-акушер-гинеколог. Плод у беременных, перенесших операцию по удалению аппендицита или желчного пузыря, также подвергается тщательному изучению и контролю. Врачи внимательно отслеживают, как протекает его развитие, следят за состоянием плаценты.

«Я очень переживала, боялась, что операция навредит моему еще не родившемуся ребенку. Но врачи меня успокоили, все объяснили.

Хочется выразить благодарность медицинским работникам – врачам, медсестрам – за мое здоровье и здоровье моего будущего малыша!», - делится впечатлениями Татьяна.

А мы желаем Татьяне скорейшего выздоровления и благополучия! Уже через несколько дней она вернется к своей семье. Дома ее ждут двое детей и супруг.