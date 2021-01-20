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Актуально » Олегу Николаеву официально представили нового начальника главного управления МЧС России по Чувашской Республике

14:48 20 января 2021 г.

 

Олегу Николаеву официально представили нового начальника главного управления МЧС России по Чувашской Республике

Сегодня, 20 января, состоялось официальное представление начальника главного управления МЧС России по Чувашской Республике Валерия Зеленина Главе Чувашии.  

Олегу Николаеву его представил заместитель Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Николай Гречушкин.

«Валерий Зеленин имеет большой опыт ликвидации чрезвычайных ситуаций, обладает хорошими организаторскими способностями. Думаю, что он оправдает возложенные надежды», –  отметил Гречушкин.

По словам замминистра, Зеленин глубоко знает систему изнутри.  Он прошел большой путь, начиная с  должности инспектора пожарной части до первого  заместителя начальника Главного управления МЧС России по городу Севастополю.

Руководитель региона отметил, что уже познакомился с новым руководителем во время работы.

  «Первое боевое крещение он принял в борьбе с обильным снегопадом и показал себя оперативным, объективно оценивающим ситуацию руководителем», – обратил внимание Глава Чувашии. Он подчеркнул, в республике налажено конструктивное взаимодействие с МЧС. «Сотрудничество важно укреплять и совершенствовать», – отметил он.

В ходе встречи стороны также наметили основные направления совместной работы.

 Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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