Сегодня, 20 января, состоялось официальное представление начальника главного управления МЧС России по Чувашской Республике Валерия Зеленина Главе Чувашии.

Олегу Николаеву его представил заместитель Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Николай Гречушкин.

«Валерий Зеленин имеет большой опыт ликвидации чрезвычайных ситуаций, обладает хорошими организаторскими способностями. Думаю, что он оправдает возложенные надежды», – отметил Гречушкин.

По словам замминистра, Зеленин глубоко знает систему изнутри. Он прошел большой путь, начиная с должности инспектора пожарной части до первого заместителя начальника Главного управления МЧС России по городу Севастополю.

Руководитель региона отметил, что уже познакомился с новым руководителем во время работы.

«Первое боевое крещение он принял в борьбе с обильным снегопадом и показал себя оперативным, объективно оценивающим ситуацию руководителем», – обратил внимание Глава Чувашии. Он подчеркнул, в республике налажено конструктивное взаимодействие с МЧС. «Сотрудничество важно укреплять и совершенствовать», – отметил он.

В ходе встречи стороны также наметили основные направления совместной работы.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики