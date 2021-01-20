«Почта России» подвела итоги подписной кампании за 2 полугодие 2020 года. По данным всероссийского рейтинга, УФПС Чувашской Республики остается одним из лидеров рынка подписки, а, значит, Чувашия снова сохранила статус одного из самых читающих регионов страны.

На 1 полугодие 2021 года жители Чувашии выписали около 166 тысяч экземпляров подписных печатных изданий: из них 37% пришлось на центральные издания, 34% – на республиканские, 29% – на районные.

На 1000 жителей республики приходится 122 экземпляра газет и журналов, оформленных в подписку. По плотности подписки УФПС Чувашской Республики заняло 2-е место в макрорегионе Волга и десятое – по России. В среднем по России этот показатель составляет 65 экземпляров. Большая часть подписного тиража (61% от всего объема) оформлена в октябре и декабре прошлого года в рамках всероссийской акции «Декада подписки».

Из года в год растет востребованность сервиса онлайн-подписки. На первое полугодие 2021 года через цифровые каналы жители Чувашии оформили 1269 заказов, что на 83% больше, чем в прошлом полугодии.

Напомним, подписку на газеты и журналы можно оформить во всех почтовых отделениях, у почтальонов, а также на сайте podpiska.pochta.ru и в мобильном приложении «Почта России».