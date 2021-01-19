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Новости » Дорожный фонд в Чувашии в 2020 году исполнен на 100 процентов

13:21 20 января 2021 г.

 

Дорожный фонд в Чувашии в 2020 году исполнен на 100 процентов

В 2020 году отремонтировано 468 км дорог, построено и реконструировано более 21 км.

Участие в национальном проекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2020 году позволило довести показатель нормативных дорог на региональной сети до 46,7%, на автодорогах Чебоксарской агломерации – 68,6%.

В рамках регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» установлено 30 камер фотовидеофиксации, внедрен автоматический пункт весогабаритного контроля.

«Объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда Чувашской Республики в 2020 году составил 5,7 млрд рублей. Фактическое использовано 5,5 млрд рублей, или 96,6% от плана. При этом объем выполненных работ составил 100%», — подчеркнул вице-премьер – министр экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики Дмитрий Краснов.

Напомним, Дорожный фонд Чувашии за 2019 год был исполнен на 4,830 млрд рублей – 91,8% от плана.



 Чувашинформ.рф

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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