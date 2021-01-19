АУ "Редакция Красноармейской райгазеты "Ял пурнасе" ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ
Орфографическая ошибка в тексте

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Комментарий для автора (необязательно):

Спасибо! Ваше сообщение будет направленно администратору сайта, для его дальнейшей проверки и при необходимости, внесения изменений в материалы сайта.

План организационных мероприятий АУ "Редакция Красноармейской районной газеты “Ял пурнăçĕ” Мининформполитики Чувашии на 2021 год
Устав автономного учреждения
Из истории районной газеты “Ял пурнăçĕ”
Госзакупки
Отчёт о результатах деятельности автономного учреждения Чувашской Республики "Редакция Красноармейской районной газеты "Ял пурнасе"
Прейскурант цен

Новости » Вышел в свет III том издания «История финансов Чувашии»

13:19 20 января 2021 г.

 

Вышел в свет III том издания «История финансов Чувашии»

Подводя итоги минувшего 2020 года, невозможно не отметить выход в свет III тома издания «История финансов Чувашии», который посвящен 100-летию со дня образования Министерства финансов Чувашской Республики, а также вековому юбилею Чувашской автономной области.

Равно как и первые два тома, книга составлена под общей редакцией Николая Васильевича Смирнова, долгие годы возглавлявшего Минфин Чувашии, и выпущена Чувашским книжным издательством.

В книге в хронологической последовательности отражены основные вехи развития финансовой сферы республики с 1992 по 2010 год.

Напомним, что именно в этот исторический период в стране произошел переход от советской командно-административной системы к современной рыночной экономике, который привел к радикальным изменениям в финансово-бюджетной сфере.

Участие республиканского Минфина в разработке Бюджетного кодекса и других федеральных законодательных и нормативных правовых актов того времени. Исполнение республиканского и консолидированного бюджетов Чувашии. Финансирование мероприятий по газификации населенных пунктов, строительства дорог, социального жилья, школ и других социальных объектов Чувашии за счет введения на республиканском уровне нового сегмента финансового рынка – векселей Минфина Чувашии, складских свидетельств, жилищных, сельских облигаций, государственных долговых обязательств. Реализация на территории республики проекта Международного банка реконструкции и развития и Минфина России «Техническое содействие реформе бюджетной системы на региональном уровне». Визиты в наш регион ведущих финансистов страны. Это лишь малая толика событий, описанных в издании.

«Составляя «Историю финансов Чувашии», мы с Анатолием Васильевичем Выйкиным ставили задачу как можно более полно и последовательно осветить общий процесс развития финансовой системы республики. В изданных книгах большинство документов опубликованы в извлечениях. Приводимые сведения сопровождаются специальной ссылкой, содержащей информацию о месте хранения и поисковые данные документов. «История финансов Чувашии» – дань памяти тем поколениям финансистов, которые своим упорным трудом создавали и развивали финансовое дело нашей республики»,  говорит Николай Васильевич Смирнов.

«Хочется выразить искреннюю благодарность и глубокую признательность авторам, а также всем, кто принимал участие в подготовке и публикации книг «История финансов Чувашии», за колоссальный труд, за кропотливую исследовательскую и творческую работу по воссозданию и сохранению истории развития финансовой сферы в Чувашской Республике. Составленная ими трилогия очень полезна для сегодняшнего поколения финансистов»,  отмечает первый вице-премьер – министр финансов Чувашии Михаил Ноздряков.

 



 Министерство финансов Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

Мой МирFacebookВКонтактеTwitterLiveJournalОдноклассники
  Реквизиты  
429620 с. Красноармейское ул. Ленина 22. Тел.: (83530) 2-11-53, 2-15-39, 2-24-45 red_krarm@cbx.ru

 

Система управления контентом
АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"
c. Красноармейское, ул. 30 лет Победы, каб. 14
Телефон: 2-22-53 -, 2-24-45 -, 2-11-53 -
E-Mail: red_krarm@cbx.ru
© При использовании материалов ссылка на данный сайт обязательна
TopList Сводная статистика портала Яндекс.Метрика