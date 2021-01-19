Подводя итоги минувшего 2020 года, невозможно не отметить выход в свет III тома издания «История финансов Чувашии», который посвящен 100-летию со дня образования Министерства финансов Чувашской Республики, а также вековому юбилею Чувашской автономной области.

Равно как и первые два тома, книга составлена под общей редакцией Николая Васильевича Смирнова, долгие годы возглавлявшего Минфин Чувашии, и выпущена Чувашским книжным издательством.

В книге в хронологической последовательности отражены основные вехи развития финансовой сферы республики с 1992 по 2010 год.

Напомним, что именно в этот исторический период в стране произошел переход от советской командно-административной системы к современной рыночной экономике, который привел к радикальным изменениям в финансово-бюджетной сфере.

Участие республиканского Минфина в разработке Бюджетного кодекса и других федеральных законодательных и нормативных правовых актов того времени. Исполнение республиканского и консолидированного бюджетов Чувашии. Финансирование мероприятий по газификации населенных пунктов, строительства дорог, социального жилья, школ и других социальных объектов Чувашии за счет введения на республиканском уровне нового сегмента финансового рынка – векселей Минфина Чувашии, складских свидетельств, жилищных, сельских облигаций, государственных долговых обязательств. Реализация на территории республики проекта Международного банка реконструкции и развития и Минфина России «Техническое содействие реформе бюджетной системы на региональном уровне». Визиты в наш регион ведущих финансистов страны. Это лишь малая толика событий, описанных в издании.

«Составляя «Историю финансов Чувашии», мы с Анатолием Васильевичем Выйкиным ставили задачу как можно более полно и последовательно осветить общий процесс развития финансовой системы республики. В изданных книгах большинство документов опубликованы в извлечениях. Приводимые сведения сопровождаются специальной ссылкой, содержащей информацию о месте хранения и поисковые данные документов. «История финансов Чувашии» – дань памяти тем поколениям финансистов, которые своим упорным трудом создавали и развивали финансовое дело нашей республики», – говорит Николай Васильевич Смирнов.

«Хочется выразить искреннюю благодарность и глубокую признательность авторам, а также всем, кто принимал участие в подготовке и публикации книг «История финансов Чувашии», за колоссальный труд, за кропотливую исследовательскую и творческую работу по воссозданию и сохранению истории развития финансовой сферы в Чувашской Республике. Составленная ими трилогия очень полезна для сегодняшнего поколения финансистов», – отмечает первый вице-премьер – министр финансов Чувашии Михаил Ноздряков.