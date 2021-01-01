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Новости » В Чувашии пройдет месячник оборонно-массовой и спортивной работы, посвященный трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей

12:56 20 января 2021 г.

Традиционно с 23 января по 23 февраля в Чувашской Республике проводится месячник оборонно-массовой и спортивной работы, направленный на военно-патриотическое воспитание, повышение качества подготовки призывной и допризывной молодежи к военной службе. В этом году он посвящен трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительный рубежей.

В рамках месячника в образовательных организациях будут проведены Уроки мужества, круглые столы, научно-практические конференции, встречи молодежи с ветеранами Великой Отечественной войны, тружениками тыла, воинами-афганцами, офицерами Вооруженных Сил Российской Федерации и офицерами запаса. Также будут организованы online-экскурсии в Музеи боевой славы, конкурсы рисунков и презентаций, фотовыставки и др.

Мероприятия в рамках месячника будут проведены с учетом сложившейся санитарно-эпидемиологической ситуации.

По завершении месячника будет выпущен информационный сборник с лучшими практиками проведения мероприятий в муниципалитетах республики.

 

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

Первоисточник: Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики

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