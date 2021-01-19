В 2020 году общий объем финансирования мероприятий региональных проектов Чувашской Республики составил 16,8 млрд рублей (95% от запланированного объема), что составляет 111,8% от финансирования региональных проектов в 2019 году.

Кассовые расходы консолидированного бюджета Чувашской Республики составили 11,2 млрд рублей, или 93,6% от плана, из них средства федерального бюджета – 7,9 млрд рублей или 70,6% от общего объема израсходованных бюджетных средств.

В рамках национальных проектов в республике в 2020 году введены в эксплуатацию 29 объектов капитального строительства, в том числе:

4 дошкольных образовательных учреждений на 810 мест в городах Канаш, Новочебоксарск, Чебоксарском и Цивильском районах (национальный проект «Демография»):

2 средние образовательные школы – на 1600 мест в районе «Новый город» г. Чебоксары и 165 мест с пристроем помещений для дошкольных групп на 40 мест в с. Байгулово Козловского района (НП «Образование»),

3 сельских дома культуры в Вурнарском, Канашском и Чебоксарском районах и выполнены проектно-изыскательские работы на строительство 4 сельских домов культуры (НП «Культура»),

8 модульных фельдшерско-акушерских пунктов (НП «Здравоохранение»),

3 спортивных объекта – региональный центр по хоккею, футбольный манеж при БУ «СШ по футболу» и проведена реконструкция футбольного поля при БУ «СШ по футболу» (НП «Демография»);

здание БУ «Социальный оздоровительный центр граждан пожилого возраста и инвалидов «Вега» Минтруда Чувашии в поселке Киря Алатырского района (НП «Демография»);

коллектор хозяйственно-бытовой канализации с очистными сооружениями хозяйственно-бытовых и производственных стоков производительностью 1800 куб. м/сут в пгт. Вурнары (НП «Экология»).

В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» построено 3 автодороги в г. Чебоксары, проведено благоустройство 6 дворовых территорий и 37 общественных пространств. Завершена реализация первого этапа республиканской адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда – расселено 3,66 тыс. кв. м жилья, переселено 0,23 тыс. человек.

В рамках национального проекта «Безопасные качественные автомобильные дороги» отремонтировано 82,2 км дорог, построено 29,5 км линий электроосвещения.