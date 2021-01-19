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Новости » Творческие коллективы Чувашии активно работают над проектами мемориала «Строителям безмолвных рубежей»

08:20 20 января 2021 г.

 

Творческие коллективы Чувашии активно работают над проектами мемориала «Строителям безмолвных рубежей»

Российское военно-историческое общество (РВИО) продолжает прием заявок на участие во всероссийском творческом конкурсе на проект мемориала «Строителям безмолвных рубежей».

Сегодня заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ Чувашии – главный архитектор республики Александр Шевлягин встретился с представителями творческих коллективов – Союза архитекторов и Союза художников Чувашии, принимающими участие в конкурсе. Творцы рассказали о том, как ведется подготовка заявок на участие. Отмечено, что в настоящее время четыре группы от Чувашии работают над проектами.

Напомним, что Глава Чувашии Олег Николаев призвал отделения творческих союзов принять активное участие в данном конкурсе.

«В настоящее время коллективы завершают работу над проектами. Мы надеемся, что при подведении итогов наши работы будут выглядеть очень достойно. Участвуют коллективы, у которых за плечами не одна победа в таких конкурсах, и мы возлагаем на них большие надежды. Эта работа послужит хорошим примером для подрастающих творческих специалистов – архитекторов, художников, скульпторов»,  отметил Александр Шевлягин.

Подводить итоги конкурса РВИО планирует 15 февраля.

Напомним, что местом для реализации проекта выбран Козловский район  поворот с трассы М7 на село Байгулово. Главный архитектор Чувашии сообщил, что согласно техническому заданию мемориальный комплекс помимо самого памятника включает также прилегающую территорию площадью 5 гектаров, на которой будут расположены стоянка, объекты общественного питания и музейный комплекс, где будут представлены фотографии и экспонаты того времени. «Мы планируем, что музейный комплекс будет функционировать с использованием современных цифровых технологий. Тогда это будет интересно и школьникам, и студентам, и туристам. Здесь можно будет посетить музей, получить новую информацию, впечатления, приобрести сувениры и посидеть в кафе»,  подчеркнул Александр Шевлягин.



 Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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