Российское военно-историческое общество (РВИО) продолжает прием заявок на участие во всероссийском творческом конкурсе на проект мемориала «Строителям безмолвных рубежей».

Сегодня заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ Чувашии – главный архитектор республики Александр Шевлягин встретился с представителями творческих коллективов – Союза архитекторов и Союза художников Чувашии, принимающими участие в конкурсе. Творцы рассказали о том, как ведется подготовка заявок на участие. Отмечено, что в настоящее время четыре группы от Чувашии работают над проектами.

Напомним, что Глава Чувашии Олег Николаев призвал отделения творческих союзов принять активное участие в данном конкурсе.

«В настоящее время коллективы завершают работу над проектами. Мы надеемся, что при подведении итогов наши работы будут выглядеть очень достойно. Участвуют коллективы, у которых за плечами не одна победа в таких конкурсах, и мы возлагаем на них большие надежды. Эта работа послужит хорошим примером для подрастающих творческих специалистов – архитекторов, художников, скульпторов», – отметил Александр Шевлягин.

Подводить итоги конкурса РВИО планирует 15 февраля.

Напомним, что местом для реализации проекта выбран Козловский район – поворот с трассы М7 на село Байгулово. Главный архитектор Чувашии сообщил, что согласно техническому заданию мемориальный комплекс помимо самого памятника включает также прилегающую территорию площадью 5 гектаров, на которой будут расположены стоянка, объекты общественного питания и музейный комплекс, где будут представлены фотографии и экспонаты того времени. «Мы планируем, что музейный комплекс будет функционировать с использованием современных цифровых технологий. Тогда это будет интересно и школьникам, и студентам, и туристам. Здесь можно будет посетить музей, получить новую информацию, впечатления, приобрести сувениры и посидеть в кафе», – подчеркнул Александр Шевлягин.