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Новости » Минтруд планирует обновить порядок ведения трудовых книжек

08:19 20 января 2021 г.

 

Минтруд планирует обновить порядок ведения трудовых книжек

Ведомство предлагает объединить и упростить правила ведения и заполнения трудовых книжек.

Сама книжка может стать толще. Например, для сведений о работе хотят выделить 14 разворотов, а не 10. Содержание документа и вкладыша не изменится.

По проекту записи в книжку разрешат вносить с помощью технических средств, штампов (печатей), которые оставляют оттиск или переносят краситель. Работникам не придется ставить в ней подпись при увольнении, а также в личной карточке при каждой новой записи в книжке.

Сведения о работе по совместительству разрешат вносить как в хронологическом порядке, так и блоками, т.е. сразу о приеме и об увольнении.

Работнику, отказавшемуся от ведения трудовой книжки, нужно будет ее вернуть не позднее 3 рабочих дней со дня подачи заявления. Пока вопрос о сроке остается спорным. Последний раз Минтруд указывал: документ нужно выдавать день в день.

Сохранят обязанность вести учет трудовых книжек и вкладышей, а также их бланков. Но для этого работодатель сможет использовать свои формы книг (журналов).

Проект проходит публичное обсуждение.



 Государственная служба Чувашской Республики по делам юстиции

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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