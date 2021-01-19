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Новости » Стартовал приём заявок на участие в Республиканском конкурсе спортивных журналистов «Спортивный стиль»

08:18 20 января 2021 г.

 

Стартовал приём заявок на участие в Республиканском конкурсе спортивных журналистов «Спортивный стиль»

Начался приём заявок на участие в республиканском конкурсе спортивных журналистов «Спортивный стиль» 2019/20.

Данный конкурс ежегодно проводится Министерством физической культуры и спорта Чувашской Республики с целью привлечения печатных и электронных СМИ к пропаганде физической культуры, спорта, здорового образа жизни, увеличения информационного потока о достижениях чувашских спортсменов, развития массового физкультурного движения в республике. В задачи конкурса входит привлечение к работе над материалами, посвященными физической культуре и спорту, как ведущих журналистов Чувашии, так и их молодых коллег, а также поощрение авторов лучших работ.

К участию приглашаются журналисты республиканских, районных, городских, многотиражных печатных и электронных средств массовой информации.

Конкурс проходит по шести основным и пяти специальным номинациям.

Основные номинации:

  • Лучший спортивный публицист;
  • От первого лица. Лучшее интервью;
  • Пропаганда физической культуры и массового спорта в республиканских печатных СМИ;
  • Пропаганда физической культуры и массового спорта в районных и городских печатных СМИ;
  • Пропаганда физической культуры и массового спорта в электронных СМИ;
  • Фотофакт (лучший фоторепортаж)

Специальные номинации:

  • Лучшее информационное освещение спортивного события в печатных СМИ
  • Лучшее информационное освещение спортивного события в электронных СМИ
  • Лучшее специализированное спортивное издание
  • За верность профессии
  • Лучший интернет-сайт спортивных учреждений и организаций.

Заявки и конкурсные работы, опубликованные в печатных СМИ либо прошедшие в теле-радиоэфире в 2019-2020 годах, принимаются до 30 января 2021 года по адресу: г.Чебоксары, Президентский бульвар, д. 17, каб. 714, е-mail: sport6@cap.ru, тел 8(8352) 64-22-55.

Подведение итогов и награждение победителей пройдет в марте 2021 года.

Положение о конкурсе



 Министерство физической культуры и спорта Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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