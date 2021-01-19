Минтруд России подготовил проект постановления Правительства о продлении временного порядка признания лица инвалидом и временного порядка установления степени утраты профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

«Сейчас временные порядок установления инвалидности и порядок установления степени утраты профессиональной трудоспособности действуют до 1 марта 2021 г. В условиях противоэпидемических мер предлагается продлить их действие до 1 октября 2021 года. Это предложение проходит сейчас согласования с отраслевыми ведомствами и представлено на общественное обсуждение», – сообщил первый замминистра труда и социальной защиты Алексей Вовченко.

Напомним, временный порядок признания гражданина инвалидом и продления ранее установленной инвалидности позволяет исключить личное участие гражданина. Если инвалидность оформляется впервые, то определение группы и составление индивидуальной программы реабилитации (ИПРА) осуществляется на основании медицинских документов. Для детей-инвалидов установление группы по достижению 18 лет также проходит без личного посещения учреждений бюро МСЭ. Для тех граждан, кому инвалидность была установлена ранее, в период действия временного порядка она автоматически продляется вместе с программой реабилитации.

Сведения об установлении инвалидности по системе электронного межведомственного взаимодействия передаются в ПФР, который вносит актуализированную информацию в Федеральный реестр инвалидов – на основании этих данных фондом назначается и выплачивается пенсия. Одновременно результаты экспертизы и ИПРА заносятся в базы данных ФСС и органов исполнительной власти региона для обеспечения граждан соцуслугами.

За период действия особого временного порядка признания лица инвалидом инвалидность установлена более 1,6 млн человек, из них порядка 425 тыс. граждан были признаны инвалидами впервые, а более 1,2 млн гражданам инвалидность установлена повторно.

Временный порядок установления степени утраты профессиональной трудоспособности предусматривает ее заочное установление. Справки о степени утраты профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний оформляются и выдаются без личного посещения бюро МСЭ. Аналогично, без личного посещения бюро МСЭ, принимается и программа реабилитации пострадавшего.