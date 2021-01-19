19 января Глава Чувашии Олег Николаев встретился с журналистами Издательского дома «Хыпар», который в эти дни отмечает 115-летие со дня выхода первого номера газеты.

Руководитель региона выразил признательность творческому коллективу за вклад в развитие чувашского языка и культуры. Он отметил, что печатное издание, основанное в далеком 1906 году, прошло уникальный путь развития, сохранив при этом присущий ему высокий профессиональный уровень.

«Нынешний коллектив редакции достойно держит высокую планку, которая была заложена его предшественниками, остается в центре общественно-политических событий региона, помогает добрым советом. Лучшая оценка вашего труда - это востребованность газеты у читателей», - подчеркнул Олег Николаев.

К поздравлениям присоединилась и.о. министра цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики Кристина Майнина.

Издательский дом сегодня объединяет несколько редакций, выпускает 7 газет и 2 журнала общим тиражом более 50 тыс. экземпляров, а также аудиогазету. Имеет более 25 тысяч подписчиков в социальных сетях.

В издательском доме трудятся более 60 сотрудников. 2 из них имеют почетное звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации», 7 почетное звание «Заслуженный работник культуры Чувашской Республики, 1 почетное звание «Заслуженный деятель искусств Чувашской Республики».

Отличившимся сегодня вручены памятные медали «100-летие образования Чувашской автономной области» и другие награды.

В ходе встречи Глава республики Олег Николаев ответил на вопросы журналистов. Интервью с Олегом Николаевым будет опубликовано в ближайшем номере газеты «Хыпар».

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики

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