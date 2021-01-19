АУ "Редакция Красноармейской райгазеты "Ял пурнасе" ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ
Орфографическая ошибка в тексте

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Комментарий для автора (необязательно):

Спасибо! Ваше сообщение будет направленно администратору сайта, для его дальнейшей проверки и при необходимости, внесения изменений в материалы сайта.

План организационных мероприятий АУ "Редакция Красноармейской районной газеты “Ял пурнăçĕ” Мининформполитики Чувашии на 2021 год
Устав автономного учреждения
Из истории районной газеты “Ял пурнăçĕ”
Госзакупки
Отчёт о результатах деятельности автономного учреждения Чувашской Республики "Редакция Красноармейской районной газеты "Ял пурнасе"
Прейскурант цен

Актуально » Олег Николаев поздравил коллектив газеты «Хыпар» со 115-летием издания

08:16 20 января 2021 г.

 

Олег Николаев поздравил коллектив газеты «Хыпар» со 115-летием издания

 

 

19 января Глава Чувашии Олег Николаев встретился с журналистами Издательского дома «Хыпар», который в эти дни отмечает 115-летие со дня выхода первого номера газеты.

Руководитель региона выразил признательность творческому коллективу за вклад в развитие чувашского языка и культуры. Он отметил, что печатное издание, основанное в далеком 1906 году, прошло уникальный путь развития, сохранив при этом присущий ему высокий профессиональный уровень.

«Нынешний коллектив редакции достойно держит высокую планку, которая была заложена его предшественниками, остается в центре общественно-политических событий региона, помогает добрым советом. Лучшая оценка вашего труда - это востребованность газеты у читателей», - подчеркнул Олег Николаев.

К поздравлениям присоединилась и.о. министра цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики Кристина Майнина.

Издательский дом сегодня объединяет несколько редакций, выпускает 7 газет и 2 журнала общим тиражом более 50 тыс. экземпляров, а также аудиогазету. Имеет более 25 тысяч подписчиков в социальных сетях.

В издательском доме трудятся более 60 сотрудников. 2 из них имеют почетное звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации», 7 почетное звание «Заслуженный работник культуры Чувашской Республики, 1 почетное звание «Заслуженный деятель искусств Чувашской Республики».

Отличившимся сегодня вручены памятные медали «100-летие образования Чувашской автономной области» и другие награды.

В ходе встречи Глава республики Олег Николаев ответил на вопросы журналистов. Интервью с Олегом Николаевым будет опубликовано в ближайшем номере газеты «Хыпар».

 

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики

  Чăвашла

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

Мой МирFacebookВКонтактеTwitterLiveJournalОдноклассники
  Реквизиты  
429620 с. Красноармейское ул. Ленина 22. Тел.: (83530) 2-11-53, 2-15-39, 2-24-45 red_krarm@cbx.ru

 

Система управления контентом
АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"
c. Красноармейское, ул. 30 лет Победы, каб. 14
Телефон: 2-22-53 -, 2-24-45 -, 2-11-53 -
E-Mail: red_krarm@cbx.ru
© При использовании материалов ссылка на данный сайт обязательна
TopList Сводная статистика портала Яндекс.Метрика