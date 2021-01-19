АУ "Редакция Красноармейской райгазеты "Ял пурнасе" ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ
Орфографическая ошибка в тексте

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Комментарий для автора (необязательно):

Спасибо! Ваше сообщение будет направленно администратору сайта, для его дальнейшей проверки и при необходимости, внесения изменений в материалы сайта.

План организационных мероприятий АУ "Редакция Красноармейской районной газеты “Ял пурнăçĕ” Мининформполитики Чувашии на 2021 год
Устав автономного учреждения
Из истории районной газеты “Ял пурнăçĕ”
Госзакупки
Отчёт о результатах деятельности автономного учреждения Чувашской Республики "Редакция Красноармейской районной газеты "Ял пурнасе"
Прейскурант цен

Новости » Александр Кузнецов принял участие в работе заседания комиссии по делам несовершеннолетних и проконтролировал процесс очистки ледового катка

08:13 20 января 2021 г.

 

Александр Кузнецов принял участие в работе заседания комиссии по делам несовершеннолетних и проконтролировал процесс очистки ледового катка

19 января 2021 года состоялось первое в этом году заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав под председательством заместителя главы администрации Красноармейского района – начальника отдела образования Светланы Григорьевой.

В работе комиссии принял участие глава администрации Красноармейского района Александр Кузнецов.

Проведен  анализ работы КДН и ЗП за 2020 год, по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, а также рассмотрены меры, принимаемые субъектами профилактики по предупреждению и пресечению преступлений и правонарушений несовершеннолетних.

За 2020 год в Красноармейском  районе несовершеннолетними совершено – 1    преступление (АППГ – 3).

В  отношении родителей комиссией рассмотрено два административных дела по ст. 5.35 ч.1 КоАП РФ (неисполнение законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних). За невыполнение своих родительских обязанностей одна родительница оштрафована на сумму 1000 рублей.

Также рассмотрен вопрос о родительской ответственности. Комиссия приняла решение о выходе с исковым заявлением в районный суд об ограничении гражданки в родительских правах в отношении несовершеннолетней дочери.

В связи с проведенной реабилитацией две социально опасные семьи из Красноармейского сельского поселения сняты с учета.

Далее глава администрации района проконтролировал процесс очистки от снега катка, который находится на территории МБОУ «Красноармейская СОШ». Каток расчищали трактором, снегоуборочной машиной и, в труднодоступных местах, лопатами.

Александр Николаевич приглашает всех кататься на коньках, заниматься зимними видами спорта и вести здоровый образ жизни.

 

 

 


Красноармейский район Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

Мой МирFacebookВКонтактеTwitterLiveJournalОдноклассники
  Реквизиты  
429620 с. Красноармейское ул. Ленина 22. Тел.: (83530) 2-11-53, 2-15-39, 2-24-45 red_krarm@cbx.ru

 

Система управления контентом
АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"
c. Красноармейское, ул. 30 лет Победы, каб. 14
Телефон: 2-22-53 -, 2-24-45 -, 2-11-53 -
E-Mail: red_krarm@cbx.ru
© При использовании материалов ссылка на данный сайт обязательна
TopList Сводная статистика портала Яндекс.Метрика