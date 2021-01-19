19 января 2021 года состоялось первое в этом году заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав под председательством заместителя главы администрации Красноармейского района – начальника отдела образования Светланы Григорьевой.

В работе комиссии принял участие глава администрации Красноармейского района Александр Кузнецов.

Проведен анализ работы КДН и ЗП за 2020 год, по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, а также рассмотрены меры, принимаемые субъектами профилактики по предупреждению и пресечению преступлений и правонарушений несовершеннолетних.

За 2020 год в Красноармейском районе несовершеннолетними совершено – 1 преступление (АППГ – 3).

В отношении родителей комиссией рассмотрено два административных дела по ст. 5.35 ч.1 КоАП РФ (неисполнение законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних). За невыполнение своих родительских обязанностей одна родительница оштрафована на сумму 1000 рублей.

Также рассмотрен вопрос о родительской ответственности. Комиссия приняла решение о выходе с исковым заявлением в районный суд об ограничении гражданки в родительских правах в отношении несовершеннолетней дочери.

В связи с проведенной реабилитацией две социально опасные семьи из Красноармейского сельского поселения сняты с учета.

Далее глава администрации района проконтролировал процесс очистки от снега катка, который находится на территории МБОУ «Красноармейская СОШ». Каток расчищали трактором, снегоуборочной машиной и, в труднодоступных местах, лопатами.

Александр Николаевич приглашает всех кататься на коньках, заниматься зимними видами спорта и вести здоровый образ жизни.