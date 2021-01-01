На рассмотрение конкурсной комиссии представлено 11 работ. Основными критериями отбора лучшего эскиза почетного знака явились соблюдение правил геральдики и фалеристики, высокая художественная выразительность и эстетичный внешний вид, оригинальность решений, экономичность исполнения.
По итогам проведения конкурса на разработку эскиза памятной медали победителем признан Правоторов Геннадий Иванович, народный художник Российской Федерации.
Отобранный эскиз почетного знака направлен для проведения геральдической экспертизы в Геральдический совет при Президенте Российской Федерации.